Pelé: "No me desmayé y estoy muy bien de salud"

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé', está "muy bien de salud" tras confirmar que no se desmayó este martes, según han afirmado varias publicaciones, y explicó que su visita al hospital fue debida a "exámenes rutinarios".

"Chicos, no me desmayé y estoy muy bien de salud. Fui a mis exámenes rutinarios, que no había podido hacer antes debido a la pandemia. Aunque no estaré listo para el próximo domingo", añadió Pelé bromeando.

El exjugador brasileño, de 80 años, que sigue ingresado en un centro hospitalario, será dado de alta este martes, según confirmó su representante a la agencia Reuters.

Pelé había felicitado recientemente a la selección olímpica brasileña, flamante campeona en Tokyo 2020 tras derrotar a España en la final de los Juegos. "Es maravilloso ver a la 'amarelinha' en el lugar más alto del podio. Fue un gran partido", dijo el triple campeón del mundo.