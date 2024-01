Pellegrini: "Si creemos que vamos a encontrar un Barça en crisis, estamos muy equivocados"

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha asegurado que están "muy equivocados" si piensan que este domingo se van a encontrar "un Barça en crisis" en el Benito Villamarín, ya que considera que el conjunto de Xavi Hernández es "igual de fuerte que la temporada pasada" y que tiene "un potencial importante de plantilla".

"En equipos como el Barcelona o el Real Madrid las dudas se generan con un solo traspié. Aunque no tuvo una buena actuación en la Supercopa, sigue en las otras tres competiciones y está disputando los primeros lugares de la tabla de clasificación. Está unos puntos por debajo, pero todavía quedan 54 puntos por jugarse, que es una enormidad para intentar remontar", declaró en rueda de prensa.

Por ello, apeló a no confiarse. "Si creemos que vamos a encontrar un Barça en crisis, estamos muy equivocados. Tiene un plantel estelar, con muchísimas variantes, y esperamos un rival duro, como siempre son Barcelona, Real Madrid o Atlético", afirmó.

Además, cree que el conjunto azulgrana "es igual de fuerte que la temporada pasada". "La temporada pasada casi nadie les hacía goles. Tienen el mismo potencial, quizás este año tengan más plantel, no creo que vayamos a encontrar un rival debilitado ni anímicamente ni futbolísticamente", subrayó.

"Hace dos campañas nos ganaron con un gran gol de Jordi Alba y esa temporada les ganamos en su casa. Sabemos que tiene un potencial importante de plantilla, que no puede cometer errores. Dentro de eso, estos partidos nos hacen crecer si no cambiamos mucho nuestra mecánica. Si defendemos los once en el área y ganamos en un contragolpe no crecemos como equipo", prosiguió.

Respecto a Xavi, cree que está "absolutamente preparado, por toda su carrera como jugador". "Salió campeón con el Barcelona el año pasado, no creo que le puedan afectar las críticas mayores o menores que siempre van a venir. Es un técnico joven que está comenzando y que de momento lo está haciendo muy bien", expresó.

En otro orden de cosas, el preparador verdiblanco, que desveló que tendrán "ocho o nueve bajas importantes" este domingo, analizó la marcha del mexicano Andrés Guardado. "Lo de Andrés ya lo habíamos conversado, era un jugador muy importante. Yéndose Joaquín, era importante que se quedara por lo que aportaba tanto dentro como fuera del campo", manifestó.

"Es un jugador muy regular; con 38 años le costaba jugar seguido, pero siempre que entraba era muy importante. Tuvo una gran oportunidad para prolongar su carrera y después de lo que nos ha entregado en siete años merecía poder irse ahora. No es el mejor momento, pero tenemos que ver cómo lo suplantamos", añadió.

El técnico chileno habló también de sus opciones en el centro del campo, desvelando que Sergi Altimira lleva "acarreando molestias desde hace un par de semanas" y que el estadounidense Johnny Cardoso está "preparado para jugar". "Vamos a ver con cuál de ellos comenzamos. Si bien la posición de Guardado está cubierta, ya veremos si hay alguna posibilidad de traer a algún recambio. Igual hay otras posiciones que pueden tener prioridad", indicó.

"Ya lo dijo el presidente: si no hay salidas, es difícil que haya llegadas. Traer nombres es fácil, pero traer un refuerzo no es tan fácil. Los jugadores tienen su valor y no estamos en disposición de fichar lo que necesitamos reforzar. No estoy muy preocupado del mercado y sí por el plantel actual", finalizó.