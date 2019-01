Pellegrino: "La vuelta ante el Real Madrid no es una carga, es un orgullo"

Publicado 15/01/2019 16:23:49 CET

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El técnico argentino del Leganés, Mauricio Pellegrino, es consciente de que darle la vuelta a la eliminatoria ante el Real Madrid después del 3-0 de la ida es "difícil", aunque ve al equipo "muy entero" y festeja poder disputar este partido, que "no es una carga, es un orgullo".

"Sabemos que es difícil pero veo a mi equipo muy entero hemos trabajado con mucha energía pensando en que el partido se pueda ir de nuestro lado. Jugar un partido en casa contra el Madrid lo tenemos que festejar. Este partido no es una carga, es un orgullo. Tenemos que aprovecharlo y mostrar nuestro fútbol y nuestra fuerza y seguir mostrando que Butarque es un campo difícil.", señaló Pellegrino en la rueda de prensa previa a recibir al Real Madrid en Copa del Rey.

Los 'pepineros' deberán remontar el 3-0 en el Santiago Bernabéu si quieren avanzar a los cuartos de final, para lo que tendrán que mostrar su "mejor versión". "Debemos tratar de ganar el partido y convertir un gol y así sucesivamente. Poner el foco en lo futbolístico y mejorar lo del Bernabéu, el resultado fue más abultado de lo mostrado sobre todo en el primer tiempo. Los grandes siempre te hacen daño, intentaremos aumentar la concentración para que esto no suceda", añadió.

"No me fijaría tanto en el adversario, me fijaría en lo que somos capaces nosotros. El adversario será relevante en función de nuestras posibilidades. Por más que sean jóvenes, son del Madrid y son muy competentes, hay que tener respeto, creo que tienen un equipo top. Las posibilidades pasarán por nosotros", expresó sobre las bajas del equipo blanco, sobre todo en ataque.

No quiso pronunciarse sobre la situación de Isco y no sabe "cómo lo haría" si fuera el su entrenador. "Cómo voy a explicar una situación si nunca lo he vivido. Una cosa es contarlo y otra es vivirlo. No todos los jugadores ni las personas son iguales, no me compete", agregó.

El Leganés tendrá que visitar el Camp Nou el prçoximo fin de semana tras el encuentro frente a los de Solari, pero Pellegrino da prioridad al encuentro más cercano. "El partido mas importante es el que tenemos el miércoles, vivimos partido a partido, no sabemos en qué estado llegaremos a Barcelona. El fútbol es presente, nunca hago cuentas más allá. A veces tomó nota cuando se dan esfuerzos seguidos y los jugadores vienen con un ritmo muy alto. Lo más importantes que en el minuto uno estemos preparados", comentó respecto al descanso del equipo.

"La afición va a apoyar siempre. Los mensajes los tenemos que dar en el campo jugando con energía, somos lo que hacemos. Vamos a tratar dar todo para que sea una buena noche, los clubes son más fuertes cuando hay una sinergia entre los jugadores y la gente", comentó respecto a la importancia de un Butarque lleno que apriete para remontar la eliminatoria.

El club ha fichado al lateral izquierdo Kravets, después de que Raúl García abandonara el club madrileño. "Este chico viene con ritmo de competición, es un jugador que ya podríamos contar con él", añadió. Raúl García irá al Girona después de charlar con el propio Pellegrino. "Desearle lo mejor a Raúl, en lo profesional y lo personal", concluyó.