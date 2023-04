Pepe Castro: "Si todos los equipos se quejan de los arbitrajes será por algo"

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sevilla, Pepe Castro, dejó claro que no emitieron un comunicado "por gusto" tras la actuación arbitral en el encuentro ante el Celta del pasado viernes sino porque están viendo situaciones que "no son normales", y afirmó que "si todos los equipos se quejan de los arbitrajes será por algo", mientras que, de cara al duelo de la Liga Europa ante el Manchester United, cree que pasar a semifinales les daría una nota de "sobresaliente" en esta competición.

"No hacemos un comunicado por gusto sino porque las cosas que están

pasando no son normales, no es normal la comparativa con la Premier en cuanto a las expulsiones, algo está pasando", señaló Castro a los medios tras aterrizar en Manchester para el partido ante el United de la Liga Europa.

El dirigente, que tiene "clarísimo que los árbitros tienen que ser independientes", cree el malestar entre los clubes hace obligatoria una reflexión. "Si todos los equipos se quejan será por algo", advirtió después de que Elche, Cádiz o Espanyol también hayan mostrado su disconformidad.

Para el mandatario sevillista, "hay cosas que nadie sabe cuándo van a pitarse y cuando no como las manos, la intencionalidad o lo de las tarjetas. Y esa falta de criterio no tienen sentido", remarcó en declaraciones recogidas por la web del club.

"Lo de Pape (Gueye) del otro día demuestra que no hay sincronización, los jugadores siguen la jugada y nadie ve nada, ni el árbitro, pero se carga el espectáculo, cabrea a los jugadores y eso facilita que luego haya más expulsados. El árbitro tiene que pasar desapercibido y no puede ser protagonista de los partidos", añadió Castro en relación a la expulsión del centrocampista ante el Celta.

También reconoció que le habría gustado que a Marcos Acuña sólo le hubiese caído "un" partido por su expulsión en el mismo partido. "Pero tenemos que tener cuidado porque nos jugamos mucho. Hay que hablarle al árbitro lo menos posible, vamos a estudiar que pueda ser algo menos, pero la sanción acaba de salir", declaró.

En cuanto a la eliminatoria de cuartos de final ante el Manchester United, no esconde de su "dificultad porque es un 'equipazo' con una plantilla enorme". "Impone el entorno, el estadio, la plantilla, el presupuesto, los clubes a los que han eliminado. Pero estamos en nuestra competición y vamos a intentar ponerlo difícil, con la ilusión de pasar como hemos hecho otras veces contra este equipo", resaltó.

"Hay que mirar a Old Trafford", replicó preguntado sobre si la situación liguera merece toda la atención. "Estamos haciendo una liga mala, de suspenso, pero en Europa es de notable y si pasamos sería de sobresaliente", subrayó.

Castro recordó que "el Sevilla nunca se rinde". "Tiene esta oportunidad y vamos a intentar aprovecharla ante un 'equipazo' que está demostrando mucho, pero nosotros somos el 'rey' de la competición, lo vamos a poner difícil y la plantilla está concienciada porque para el Sevilla, la Liga Europa es otra cosa", apuntó.

"Veo más opciones ahora porque veo al equipo más compacto y mejor en todo, pero sobre todo porque estamos recuperando jugadores. Tantas bajas en las mismas posiciones nos han afectado mucho y ahora el entrenador tiene más opciones, algo que puede ser determinante", sentenció el presidente sevillista.