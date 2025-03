Pere Romeu: "Que nadie olvide que estamos vivas en todo"

"Ni el día del Wolfsburgo éramos tan impresionantes ni el día del Madrid tan horribles"

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Femení, Pere Romeu, ha puesto en valor que el equipo sigue "vivo en todo" y que aspira a ganar todas las competiciones pese a la reciente derrota en la Liga F contra el Real Madrid, y espera que en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la 'Champions' Femenina, contra el Wolfsburgo en el Estadi Johan Cruyff, se vea un partido "casi tan completo" como el del 1-4 favorable de la ida.

"No estuvimos eficientes en la recuperación, en la presión, contra el Real Madrid. Pero ni el día del Wolfsburgo éramos tan impresionantes ni el día del Madrid éramos tan horribles. Mañana es día para revertir la situación y pasar a semifinales, que nadie olvide que estamos vivas en todo", aseguró en rueda de prensa.

Así, de cara a este choque de vuelta, intentarán hacer un partido "lo más similar al de la ida". "El juego, el resultado y las sensaciones fueron muy buenas. Creemos que nos vendrán a buscar más, nos ha hecho trabajar las cosas un poco diferentes. Esperamos tener acierto en la posesión, tener pocas pérdidas, y que no estén cómodas. Intentaremos hacer un partido casi tan completo como el de la ida", valoró.

Pese a la montaña rusa de emociones y pasar de la euforia en 'Champions' a la decepción por perder el Clásico, por primera vez tras 18 triunfos previos, Romeu asegura que encajan "todo con normalidad".

"Hemos hecho autocrítica, hemos comentado con el equipo las cosas que se hicieron mal, hemos focalizado mucho en qué juego tenemos que hacer en partidos grandes, algunas correcciones en vídeo pero seguimos vivas en toda las competiciones, el equipo está haciendo las cosas bien y mañana tenemos que salir a clasificarnos para semifinales de la 'Champions'", reiteró.

E intentarán, para estar en 'semis', que las alemanas "no puedan correr", que es su "principal arma". "Intentaremos sacar un once de mucha posesión, de no atacar rápido, de no tener pérdidas y defendernos con el balón. Habrá que tener mucha gente detrás del balón para que no nos puedan presionar. Hay que hacer el partido que nos conviene", manifestó.

"Hemos hecho un análisis post partido y lo hemos trasladado a la plantilla. Estas cosas, algún día, tenían que pasar porque las cosas no son eternas. Tenemos una oportunidad guapísima para pasar a semifinales, estamos convencidas y el equipo ha entrenado con la convicción de conseguirlo", reiteró el técnico.

Y es que un partido de cuartos de 'Champions' se coge con unas "ganas increíbles" independientemente del resultado de la ida. "No gustó a nadie perder contra el Real Madrid y menos en Montjuïc, pero el fútbol es esto. Tienes que volver a entrenar y a ganar. Mi trabajo es el mismo se gane o se pierda, y el grado de motivación de las jugadoras es el mismo. El equipo va a estar preparado", explicó.

Romeu reconoce que el equipo llega "cansado" a este tramo final de marzo, porque se han jugado "muchos partidos muy exigentes". "Pero no hay excusas y el entrenamiento ha sido fluido y espero que mañana las jugadoras se sientan frescas", alegó.

Preguntado por una hipotética final contra el Real Madrid, sonrió pensando en ese escenario. "Tienen que pasar muchas cosas para que juguemos la final pero no puedo negar que sería súper bonito llegar a una final contra el Real Madrid y ganarla. Como 'culer' seria algo muy bonito, no lo puedo negar", se sinceró.

"Creo que será un partido largo e igualado y que gane quien lo merezca", comentó sobre el Arsenal-Real Madrid de este miércoles, con ventaja para las blancas. "El Madrid en Europa está haciendo las cosas bien, el otro día en Liga hizo un gran partido. Es un equipo que ha crecido, que ha mejorado la plantilla, y es normal que los resultados estén ahí", argumentó.

A nivel personal aseguró estar bien pese a la derrota del fin de semana. "El otro día salí tocado porque no gusta perder, pero luego te pone a diseñar la semana y el siguiente partido, y te da tranquilidad y seguridad. Lo trasladas a la plantilla y la gente se siente segura, así que estoy bien", aseguró.