El periodista Carlos Agrasar analiza en 'Antimadridismo' la dimensión histórica y cultural del rechazo al club

El periodista y consultor Carlos Agrasar analiza en el ensayo 'Antimadridismo' la dimensión histórica y cultural del rechazo al club blanco. - CARLOS AGRASAR

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El periodista y consultor Carlos Agrasar publica el ensayo 'Antimadridismo', una obra que examina el por qué el Real Madrid es el 'villano necesario' en el 'gran teatro del fútbol', y las razones por las que el club blanco suscita adhesiones e intensas oposiciones a nivel global.

El libro propone abordar la institución deportiva más laureada del mundo, con quince títulos de Liga de Campeones, 6 Supercopas de Europa y 5 Mundiales de clubes y 36 Ligas, entre otros éxitos, como un símbolo sobre el que se proyectan conceptos de éxito, poder e identidad que van más allá del ámbito puramente deportivo.

El autor sostiene que el fenómeno del antimadridismo no puede explicarse únicamente por los triunfos del equipo o un rechazo al vencedor, sino por la confluencia de factores históricos, políticos, territoriales, económicos, mediáticos y psicológicos.

Asimismo, la obra destaca cómo la difusión de información a través de los medios y redes sociales ha otorgado una dimensión internacional a esta conversación colectiva. El ensayo plantea como tesis central que la oposición al Real Madrid funciona como un elemento de cohesión para las aficiones rivales, al tiempo que genera una paradoja: el rechazo al club intenta combatir su hegemonía pero, en última instancia, refuerza su centralidad en el relato futbolístico.

Además, Carlos Agrasar revisa tópicos históricos como la vinculación con el franquismo, encuadrando la trayectoria del club en el contexto del siglo XX, la capitalidad y el centralismo. La obra atiende también a las rivalidades deportivas, los aspectos económicos del fútbol y las críticas procedentes del propio entorno madridista.

Para la elaboración de este volumen, editado en formato de tapa blanda por un precio de 15,95 euros en Amazon.es, el autor ha recurrido a sus archivos personales reunidos desde principios de siglo, a la lectura de información deportiva, al diálogo con aficionados y al uso de herramientas de inteligencia artificial.

Carlos Agrasar cuenta con más de cuatro décadas de experiencia profesional vinculadas al periodismo en medios como Televisión Española, 'El País', Radio Nacional de España o 'El Sol', además de haber ejercido durante más de veinticinco años en la comunicación empresarial y la consultoría estratégica como director ejecutivo de Estudio de Comunicación y director de Comunicación de Garrigues. Desde 2023 se dedica en exclusiva a la escritura de ensayo y ficción.