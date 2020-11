Piqué: "El club está como está, era necesario darle una vuelta"

"Este año no será fácil, pero las sensaciones mejores"

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El central del FC Barcelona, Gerard Piqué, reconoció que vivieron un partido más apretado de lo esperado en la victoria (2-1) sobre un Dinamo de Kiev que plantó cara en el Camp Nou, en una Liga de Campeones que llevan con buena dinámica dentro de un año que "no será fácil" y que tiene al club en medio del cambio.

"Hemos empezado muy bien. No hemos marcado más y el partido se ha ido complicando, nos han dominado bastante, hemos estado desordenados en la presión. En la segunda parte, hemos estado un poco más plácidos, pero con ellos generando ocasiones, nos han puesto las cosas difíciles", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

Piqué señaló a la mala presión que ejercieron como clave en las muchas ocasiones que tuvo que salvar Ter Stegen. "Ha habido momentos en los que la presión no ha sido buena, no estábamos coordinados. En Champions todo equipo tiene el nivel por mucho que tengan bajas. A sufrir, cosa que hoy no esperábamos. En Champions tenemos una buena dinámica y en Liga tenemos que darle la vuelta", afirmó.

Por otro lado, el defensor culé fue preguntado por los cambios en el club, tras la destitución de la Junta de Bartomeu, que él mismo pidió tras la debacle ante el Bayern de Múnich la pasada Champions. "El club ahora mismo está como está, es decir, está en un proceso de muchos cambios, creo que era necesario darle una vuelta a esto. Era obvio que la tendencia era decreciente y que estábamos cada año un poco peor", apuntó.

"Ahora hay que darle tiempo, en un club como el Barça nunca hay un año de transición, siempre estamos obligados a ganar, entonces no tenemos mucho tiempo. Ahora habrá elecciones, una nueva Junta y con ello habrá un cambio que en los próximos meses se va a ir viendo. Nosotros a seguir compitiendo sabiendo que no será un año fácil por muchas circunstancias, no solo por lo que está pasando en el club", añadió.

Piqué destacó que ve mejor al equipo en este inicio de temporada. "Las sensaciones son mejores, hay gente joven, gente nueva que está dando dinamismo al equipo. Es normal que no nos den como candidatos después de los últimos años, hay un gran grupo y hay que trabajar. Este año no será fácil, pero estamos confiados que podemos hacer grandes cosas", terminó.