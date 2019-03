Piqué: "Coutinho está haciendo una buena temporada"

Publicado 09/03/2019 20:56:01 CET

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El central del FC Barcelona Gerard Piqué dio su apoyo a Coutinho a pesar de otro partido discreto del brasileño en la victoria (3-1) sobre el Rayo Vallecano en el Camp Nou, al tiempo que se refirió a la final que afrontan el miércoles en Liga de Campeones.

"Hacía rato que no marcaba, en racha será jugando, contento. Me encuentro muy bien, pero son rachas, es una carrera de muchos años y hay veces que te encuentras mejor, otras no tan bien, el equipo también ayuda, ahora es verdad que me encuentro muy bien, cómodo y muy tranquilo", respondió a los medios de LaLiga.

Piqué fue el autor del 1-1 en un duelo que explicó podía ser trampa. "Tenemos los tres objetivos en la cabeza, queda mucho, pero el miércoles es una final, es el todo o nada. Centrarnos en ese partido ahora. Hemos tenido una racha de partidos muy duros, era un partido más asequible en teoría por la posición del rival en la clasificación y pensando en el miércoles porque históricamente sabemos que el de hoy es difícil de jugar. Nos pasó el año pasado con el Lega antes de Roma y ahora igual", afirmó.

El defensor azulgrana fue preguntado por los pitidos que se escucharon contra Coutinho y su floja temporada. "Coutinho está haciendo una buena temporada, obviamente el coste del jugador fue muy grande y eso supongo que le implica que tenga más expectativas para rendir mucho. La reacción de la gente hay que aceptarla, son nuestros seguidores y hay que respetar su opinión pero nosotros desde dentro todo el apoyo y ánimo porque le necesitamos a su mejor nivel de aquí al final", dijo.

Por otro lado, Piqué no descartó al Real Madrid por LaLiga. "No descartamos a nadie hasta que matemáticamente estén descartados. La historia te demuestra que por muchos puntos que lleves tienes que seguir sumando. Es mejor tener esa distancia ahora y que vayan pasando las jornadas sumando de tres en tres", finalizó.