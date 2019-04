Piqué: “Si lo podemos dejar finiquitado lo tenemos que aprovechar”

Publicado 09/04/2019 18:57:54 CET

"Presión no sentimos pero tenemos mucha ilusión de levantar la 'Champions' otra vez"

El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué ha asegurado en la previa del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Manchester United en Old Trafford que deben buscar "dejar finiquitado" el cruce a la que puedan, para evitar una debacle como la del año pasado en Roma que deja en accidente.

"Del año pasado en Roma aprendimos que no podemos dejar al contrario meterse en el partido en ningún momento de la eliminatoria, si lo tienes muerto. Si en algún momento lo podemos dejar finiquitado, lo tenemos que aprovechar", manifestó en rueda de prensa.

De todos modos, al tratarse de un partido de ida, cree que todo se decidirá en el Camp Nou. "Sería muy extraño que mañana hubiera un resultado abultado por nuestra parte o la suya, el Camp Nou será el partido definitivo", auguró.

"Pero es muy importante llevar un resultado positivo, habrá que estar muy concentrado porque en estos campos en cinco minutos malos te pueden meter dos goles que te complican la eliminatoria", explicó en este sentido.

Las sensaciones previas al duelo son positivas tras ganar al Atlético de Madrid (2-0) y dejar casi sentenciada LaLiga Santander. No obstante, el United es un reto igual o mayor sobretodo a nivel parado. "Intentarán salirnos a la contra, son muy rápidos y fuertes arriba con Lukaku y Rashford. Tendremos que estar atentos a la estrategia, aprovecharán cualquier jugada y tenemos que intentar evitarlas", comentó.

Con pasado en el Manchester United, desde los 17 a los 21 años, Piqué aseguró que se miden al mejor club de Inglaterra. "Hay tiempos de transición para volver a ser grandes, creo que son el más grande por títulos nacionales, aunque el Liverpool tiene más 'Champions'. Tras la época de Sir Alex Ferguson el Manchester es el más grande y lo seguirá siendo. Después de unos años sin dar con la tecla para competir en la Premier, espero que puedan volver a estar arriba del todo", aportó.

"Es un partido muy especial, aquí pasé de ser niño a ser adulto, pasé parte de mi juventud y aprendí muchísimo en el terreno de juego y fuera. Tuve mi primera experiencia como profesional, jugando con grandes nombres, y fuera del terreno con mis locuras, como las hemos tenido todos. Dejé mi familia y amigos y aprendes mucho, cuando volví era una persona nueva", se sinceró sobre su pasado 'red devil'.

Por otro lado, halagó al técnico rival, quien fuera su compañero de vestuario, Ole Gunnar Solskjaer. "Recuerdo que Ole era un gran compañero, cuando yo llegué aquí tenía 17 años él era de los veteranos, de los mayores. Me ayudó muchísimo a adaptarme al país y al club. Estaba finalizando su carrera, tenía algunos problemas de lesiones, pero cuando entrenabas con él se notaba que tenía esa calidad para marcar goles", destacó.

"Fue una gran experiencia jugar a su lado, me ayudó. Me alegro de poder verle, de tener las riendas en el Manchester y está haciendo un gran trabajo. Ha ganado muchos partidos, el equipo va jugando mucho mejor y mañana será un partido duro, que esperamos poder ganar. El Manchester es un equipo duro y tendremos que jugar al máximo para ganar", aportó.

CON ILUSIÓN Y SIN PRESIÓN

Por otro lado, negó que el equipo tenga presión por ganar la Liga de Campeones, al no hacerlo desde 2015. "Diría que presión no sentimos, llevamos muchos años en esto. La mayoría de los jugadores del vestuario hemos tenido la suerte de ganarla más de una vez, tenemos ilusión de levantarla otra vez, pero presión sería si lleváramos diez años sin ganarla y ni haberla ganado nunca", aseguró.

"Presión sería el no haberla ganado nunca o que esta temporada solo nos quedara la 'Champions'. Estamos haciendo bien las cosas y no es el caso. Si miras atrás, la trayectoria del club es muy buena y presión no hay, lo que hay es mucha ilusión", recalcó.

Tampoco influye el hecho de que el eterno rival, el Real Madrid, sea el rey de Europa los últimos años. "El Madrid ha ganado las 'Champions' que ha ganado los últimos años, nosotros hemos ganado Ligas, Copas y también 'Champions' los últimos años. Es una cosa vuestra la comparación, nosotros intentamos hacerlo bien y creo que podemos estar muy contentos de lo logrado, y ganas de lograr mucho más", aseguró.