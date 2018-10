Pochettino: “Empezar con 0-1 nos destrozó el plan, fue duro"

Publicado 04/10/2018 0:07:00 CET

BARCELONA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, ha asegurado que empezar el partido contra el FC Barcelona con un tempranero gol en contra les "destrozó el plan" y ha añadido que ha sido "duro" medirse en Wembley a unos blaugranas que les amargó la noche (2-4) y les endosó la segunda derrota en esta fase de grupos.

"Si sabes cómo funciona el fútbol, empezamos con 0-1 y cuando te marcan tan rápido te destrozan el plan. Era difícil estar cómodos en el plan que queríamos porque se destruyó. Fue duro. En partidos de este nivel, contra el Barça, no puedes conceder esas ocasiones", señaló en rueda de prensa.

El técnico lamentó, además, que en la segunda ocasión del Barça volvieron a encajar gol. "Pero me quedo con la segunda parte. Jugamos, mostramos carácter, fuimos competitivos, seguimos en el partido... Lo dimos todo para volver y me siento orgulloso de los jugadores esta noche", aseguró.

"Quiero felicitar a mi equipo, porque hemos estado siempre en el partido, siempre luchando, no nos hemos rendido nunca. Estoy muy orgulloso. Estoy triste por el resultado, pero el esfuerzo ha sido enorme", se felicitó en este sentido.

Pero recalcó que los errores, que fueron propios y los reconoció, fueron un lastre enorme. "En este tipo de partido, jugando a este nivel, y dando ventaja a un equipo como el Barcelona se hace muy difícil de remontar. Lo más importante era demostrar carácter", aportó.

Por otro lado, aceptó que el césped de Wembley no estaba bien pero le restó importancia dado que fue un punto en contra de ambos equipos. "El césped estaba mal para los dos equipos. El Barça se ha caracterizado por jugar por el suelo, así que no me voy a quejar del césped", señaló.