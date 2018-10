Pochettino: "Todo se reinventa, nadie es propietario de un estilo"

Publicado 08/10/2018 19:09:42 CET

Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham, Unai Emery, del Arsenal, Luis García Plaza, del Beijing Renhe, y Gregorio Manzano defendieron este lunes la necesidad de tener un estilo definido, ya sea de posesión o no, dejando claro que "nadie es propietario de uno" y que hay que "respetar todas las formas" que siempre se ven fortalecidas si van acompañadas de victorias e identificación con el aficionado.

"El fútbol siempre es tendencia y ahora es hablar de la posesión. En Argentina siempre fue hubo el debate entre Menotti y Bilardo que ganaron con dos caminos diferentes. El fútbol es tan rico que cualquier camino te puede llevar al éxito. Nadie es propietario de un estilo, todo se reinventa y es como la moda en la forma de vestir", señaló Pochettino en una comparecencia de prensa enmarcada dentro del III Curso de Formación Continua Licencia UEFA en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El argentino recalcó que le "encanta tanto el fútbol de transición como el balones largos". "El fútbol es bonito porque tiene millones de matices", añadió, advirtiendo que es "importante el grupo de futbolistas que vas a tener" y que "siempre es más fácil ganar" si uno cuenta "con grandes futbolistas", además de incidir en que en la actualidad "el manejo humano es fundamental porque demanda cada día más implicación".

Por su parte, Emery apuntó la idea de "ganar y que el aficionados se sienta identificado con ese ganar". "Para transmitir emociones hay que realizar situaciones de juego como marcar goles y dominar y si consigues ganar bien hecho está", indicó.

"Yo respeto todas las formas y también hay que adaptarse a las circunstancias que puedes generar o al equipo rival. Tenemos las referencias de Guardiola y Simeone en este concepto de ganar y hacer vibrar a sus aficiones y que siendo antagónicos los dos son de éxito. Francia en el Mundial es un ejemplo bonito para poner el otro concepto alejado del dominio desde la posesión que es atacar los espacios cuando el rival te deja", sentenció.

En este sentido, Gregorio Manzano afirmó que el combinado de Didier Deschamps tuvo "el 34 por ciento de posesión" en Rusia. "¿Fue la fórmula ideal para ganar? Pues sí, porque el campeón siempre tiene razón. España haciendo lo contrario también fue campeón y no se ha discutido y fue el modelo a seguir. A veces hay eficacia y a veces no porque el fútbol no es una regla matemática, pero yo apuesto porque no abandonemos esa esencia porque hemos abanderado un fútbol moderno y que esperaremos si ahora no da éxitos", subrayó.

El jienense recalcó que la selección española, uno de los adalides de la posesión, logró "un hecho al alcance de nadie" cuando logró el 'triplete' Eurocopa-Mundial-Eurocopa y que ahora parece como si tuviera "la obligación encima de ganar otro Mundial". "Esto es un juego y no siempre se gana y por mucho que prepares un partido el rival también juega y te supera o está la suerte que va y viene", declaró.

"¿Que no saliese bien quiere decir que voy a cambiar todo? Ha habido una transición en España sin perder el espíritu de lo que nos dio grandeza y categoría, con algún matiz o cambio, pero el poso sigue y hemos vuelto a hacerlo bien. No hay que hacer revoluciones porque al final la gente se vuelve loca y a veces es mejor dar un pasito atrás y hacerlo fácil. España está en buenas manos y con la gran generación que seguimos teniendo vamos a dar 'guerra' en la próxima Eurocopa y en el próximo Mundial", opinó.

Finalmente, Luis García Plaza, entrenador del Beijing Renhe, tampoco olvida que la selección española "marcó una época". "En China, mi equipo el año pasado era dominante y este año no lo es y jugamos más replegados. Todo vale, nuestro estilo y cultura nos identifica más con tener la pelota y jugar en campo contrario, pero disfruto tanto con un gol de 40 pases que con uno de contragolpe", admitió.

EMERY: "EL EQUILIBRIO HACE LA LIGA MÁS ATRACTIVA"

Por otro lado, sobre la igualdad en este inicio de LaLiga Santander, Emery confesó que le "gustaría" que el Sevilla ganase el título y puntualizó que el campeonato español "goza de muy buena salud" y que está "económicamente reforzado" por el control de LaLiga y el nuevo reparto televisivo, aunque detalló que tanto el Barça como el Real Madrid, al que le está pasando con la marcha de Cristiano como a los azulgranas en la pasada con la de Neymar, "necesitan un tiempo para estabilizarse en el máximo rendimiento".

"El Atlético está dando un paso importante porque ahora sus mejores jugadores se quedan y el Valencia también porque tiene el golpe económico importante de la 'Champions' para tener un grupo compacto. Ese equilibrio hace la Liga más atractiva", añadió.

En cambio, Manzano fue cauto porque es "difícil hacer un análisis" estando en la octava jornada y porque se viene de "un Mundial" y su "incidencia en los equipos de mayor nivel y en el rendimiento de sus figuras", además de que el Real Madrid "ha perdido a un futbolista que ha marcado historia".

"Los equipos del escalón inferior se han ido regularizando con la normativa de control económico y con los ingresos televisivos para buscar futbolistas más competitivos, pero en los últimos años al final las mejores plantillas son las que luchan siempre por lo mismo. Ya no va a haber ligas de 100 puntos, pero creo que volverá todo a su origen según pasen las jornadas", señaló.