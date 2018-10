Pochettino y Emery coinciden en que en Inglaterra la Premier importa más que la 'Champions'

Publicado 08/10/2018 20:00:40 CET

LAS ROZAS (MADRID), 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los entrenadores del Tottenham y el Arsenal, Mauricio Pochettino y Unai Emery, coincidieron este lunes en explicar que en Inglaterra se tiene más consideración a ganar la Premier League que la Liga de Campeones o la dureza del calendario como alguna de las razones del dominio del fútbol español sobre el inglés en el panorama continental pese a no tener tanto poderío económico.

"La Liga inglesa es diferente a la española, que es donde mejor fútbol se juega y están de los mejores equipos del mundo, así que competir contra ellos no es fácil. Además, el fútbol inglés y la cultura inglesa dan el mismo valor a la Premier que a la 'Champions', sobre todo el futbolista y el aficionado inglés la ven como superior", expresó Pochettino en una comparecencia ante los medios enmarcada dentro del III Curso de Formación Continua Licencia UEFA que está acogiendo la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El entrenador argentino remarcó que el "futbolista inglés quiere tener partidos en la Premier y los de Europa los deja a veces de lado". "Le importa jugar en su país", subrayó. "La Premier es diferente en la exigencia, calidad y los calendarios, que son una locura con la cantidad de partidos con tan poco descanso y tienen un efecto, no en el momento, pero sí en un par de meses después cuando se juegan las cosas importantes en Europa y el jugador no llega en las mejores condiciones, aunque no es excusa", remarcó.

"Tenemos que hacer que los futbolistas mejoren su condición para llegar al momento clave con más energía, pero sin olvidar que se compita con equipo de Italia, Alemania o Francia que están mas enfocados en Europa, mientras que en Inglaterra es difícil rotar el sábado para jugar el martes y eso te penaliza", sentenció.

Unai Emery coincidió en el análisis de su homólogo pese a que esté viviendo su primera temporada en el fútbol inglés. "La Premier es la primera competición y la segunda es la 'Champions', que quieren ganarla y por ello los cuatro puestos de la liga son importantísimos, pero se han encontrado con equipos como el Real Madrid, el Barça y el Atlético que han salido ganadores en los últimos años", recordó.

"La Liga Europa no la veían como un lugar donde poder desarrollarse y llevaba un gran sacrificio. Desde fuera, como cuando estaba en el Sevilla, veías a los equipos ingleses como amenazas en este torneo, pero luego veías que no lo luchaban. Cuando se potenció que el que ganaba una a la 'Champions', el Liverpool la peleó en 2016, el United, que sólo miraba la 'Champions', la ganó al año siguiente, y el Arsenal se encontró con el Atlético, un animal competitivo enorme. Nosotros la jugamos este año y yo les transmito que es importante desde el primer día", concluyó el vasco.