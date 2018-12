Ponzio: "Nuestra sociedad no se comporta en estos eventos"

Publicado 10/12/2018 1:16:27 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El capitán de River Plate, Leonardo Ponzio, reconoció que no puede "pedir nada más" a su larga carrera después de levantar este domingo la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu, en una final contra Boca Juniors en la que fueron "superiores" y que fueron "asimilando" al no poder jugarla en casa, por culpa de parte de una "sociedad" que "no se comporta".

"El partido era de un nivel muy alto de tensión. El primer tiempo lo marcó una contra de ellos con nosotros tratando de ser protagonistas. El desgaste iba a hacer que se abrieran espacios y así fue", dijo Ponzio, "contento" de estar donde quiere y sin poder "pedir nada más" a punto de cumplir 37 años.

Ponzio respondió a toda la polémica que rodeó al Superclásico argentino por el título sudamericano, desde que el partido de vuelta fuera suspendido por el ataque al autobús de Boca en las cercanías de El Monumental. "Hay una realidad, que nuestra sociedad no se comporta en estos eventos", dijo el otrora futbolista del Real Zaragoza.

"Hay que ser realista. Venir a Europa no era lo que queríamos, pero la bronca no la podíamos agarrar para mal, contagiar de cosas negativas. Hoy demostramos que callamos y dentro de la cancha fuimos superiores", afirmó el capitán de los 'millonarios'.

"Se terminó y quedaron muchas cosas pendiente. Nosotros nos podemos expresar en la cancha, es lo que hacemos. Es difícil poner palabras a lo que fue sucediendo porque se escuchó por todo el mundo. Fuimos asimilando que no tendríamos la revancha en nuestra cancha. Ahora hay que tratar de que no se vuelva a repetir", indicó.

Así, el capitán de River no dudó de unos festejos que, eso sí, tendrán que ser cortos por el inminente Mundial de Clubes. "Celebraremos hasta que subamos al avión para ir a Abu Dabi, hicimos algo grande. Allá nos enfocaremos en el partido", finalizó.