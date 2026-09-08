El portero Simon Eriksson, baja en el Racing por una tendinopatía en el hombro derecho

Archivo - El portero sueco Simon Eriksson disputando un partido de pretemporada con el Racing de Santander. - Europa Press/Contacto/Godfrey Pitt - Archivo

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portero del Real Racing Club Simon Eriksson será baja debido a una tendinopatía en su hombro derecho, después de arrastrar molestias en las últimas semanas y someterse a pruebas de imagen, según comunicó este martes el club cántabro.

"El futbolista del Racing Simon Eriksson sufre una tendinopatía en el hombro derecho que le provoca dolor e impotencia funcional. El portero verdiblanco arrastraba molestias las últimas semanas y ha sido sometido a pruebas de imagen para emitir el presente parte médico ofrecido por ASISA, proveedor de salud del club racinguista", expresó el comunicado.

Así, con la baja del guardameta, el conjunto dirigido por José Alberto López suma dos ausencias en este arranque de la temporada 2026-27, tras la lesión del extremo derecho Andrés Martín, quien sufrió el pasado 28 de agosto un esguince de rodilla y se encuentra en proceso de recuperación.

"El periodo de baja de Eriksson dependerá de la evolución de su lesión, aunque se ha decidido parar su participación en los entrenamientos y partidos hasta que remita la tendinopatía", zanjó el Racing.