Preocupación en el Dortmund tras la hospitalización de Karetsas por problemas circulatorios

El centrocampista griego Konstantinos Karetsas siendo atendido por el cuerpo médico del Borussia Dortmund en el partido de Liga de Campeones frente al Villarreal CF. - Bernd Thissen/dpa

DORTMUND (ALEMANIA), 9 Sep. (dpa/EP) -

Los directivos del Borussia Dortmund se mostraron preocupados por la hospitalización del centrocampista griego Konstantinos Karetsas, quien tuvo que ser sustituido en la primera parte del estreno en la Champions 2026-27 frente al Villarreal CF tras sufrir problemas circulatorios.

En el minuto 25 de la victoria del equipo alemán ante el Villarreal de Íñigo Pérez (3-2), Konstantinos Karetsas, de 18 años, se sentó sobre el césped del Signal Iduna Park y tuvo que ser retirado en camilla del terreno de juego y trasladado al hospital para someterse a pruebas médicas por unos problemas circulatorios.

Tras finalizar el encuentro, el director deportivo del Borussia Dortmund, Ole Book, describió la situación que vivió desde la grada. "Todos estábamos bastante consternados y asustados, estábamos preocupados por el chico y ahora esperamos que todo vaya relativamente bien. Eso es lo más importante", relató.

Por ello, reconoció que este suceso les ha afectado a todos. "Está claro que no ha sido una sensación agradable que otro jugador que aporta mucha creatividad haya tenido que abandonar el terreno de juego", añadió el director deportivo.

"Esto empaña bastante el ambiente. Esperamos que se recupere muy, muy pronto y que no sea nada grave. Pero ahora mismo, justo después del partido, todavía no tenemos información nueva", zanjó Book.

Por su parte, el directo de deportes del club, Lars Ricken, reconoció que estos problemas circulatorios "surgieron de la nada" sin haber "ningún indicio" previamente. "A ver qué pasa en los próximos días", se refirió al resultado de las pruebas médicas.