El presidente del City, tras la marcha de Guardiola: "Estamos lejos de haber alcanzado el máximo nivel"

El presidente del Manchester City Khaldoon Al Mubarak junto a Ferran Soriano (Aston Villa). - Martin Rickett/PA Wire/dpa

Londres, 4 Jun. (PA/dpa/EP) -

El presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, insiste en que el club está "lejos de haber alcanzado su máximo nivel" mientras se prepara para la etapa posterior a Pep Guardiola, en la que se espera que el exentrenador del Chelsea, Enzo Maresca, sustituya al catalán, quien dimitió al final de la pasada temporada tras una brillante etapa de 10 años.

Pep Guardiola ganó 20 trofeos con el City, incluidos seis títulos de la Premier League y la Liga de Campeones, antes de despedirse con un doblete de copas nacionales. Ahora, Khaldoon considera que el club está bien posicionado para continuar con ese éxito: "Estamos lejos de haber alcanzado nuestro máximo nivel", declaró en su entrevista anual para los canales de comunicación del club.

El presidente del City apuntó que están "acostumbrados a ganar" porque forma parte de su "ADN". "Este es un club diseñado y construido para ganar. Obviamente, con los fichajes que vamos a hacer este verano, tengo mucha confianza. Creo que el año que viene vamos a volver muy fuertes, muy fuertes. Nos aseguraremos de estar en una posición aún más fuerte para la próxima temporada", agregó.

El favorito para sustituir en el banquillo a Guardiola es Enzo Maresca, que ganó la Conference League y el Mundial de Clubes con el Chelsea y conoce bien al City, ya que fue asistente del técnico de Sampedor durante la campaña en la que el equipo ganó el triplete en 2022-23. Pese a ello, el club no ha confirmado públicamente su interés por el italiano.

"Traeremos al entrenador adecuado para este club. Muy pronto lo anunciaremos y quedarán muy tranquilos al saber que hemos seleccionado y fichado al mejor entrenador posible para este club", dijo al respecto el máximo mandatario del club 'citizen'.