El PSG deja en la estacada a su perseguidor Lens y abrocha otro título de la Ligue 1

Khvicha Kvaratskhelia celebra un gol con el PSG. - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Paris Saint-Germain ha ganado este miércoles por 0-2 en su visita al Racing Club de Lens y con ello se ha asegurado matemáticamente el equipo parisino otro título de la Ligue 1, el quinto seguido y el duodécimo para su palmarés en las últimas 14 temporadas.

Casi cumplida la primera media hora de partido en el Estadio Bollaert-Delelis, Khvicha Kvaratskhelia adelantó al PSG, controlando en carrera con su muslo derecho un pase alto de Ousmane Dembélé y marcando raso un rápido derechazo.

Todo favorecía a los pupilos de Luis Enrique Martínez, que en el tiempo añadido de la segunda mitad lograron el 0-2 definitivo por obra del joven Ibrahim Mbaye, un golazo desde la frontal del área y a la escuadra, tras contragolpe canalizado por Désiré Doué hasta darle la asistencia.

La victoria colocó al PSG con 76 puntos durante esta jornada 33, la penúltima del campeonato liguero en Francia, mientras que la derrota dejó al RC Lens, su inmediato perseguidor en la tabla clasificatoria, con 67 puntos; justo por detrás están el Lille, tercero con 61 puntos, y el Olympique de Lyon, inquilino del cuarto puesto con 60.