Qatar Airways se convierte en la Aerolínea Oficial de la Champions

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Qatar Airways llegó este jueves a un acuerdo con la UEFA para convertirse hasta 20230 en Aerolínea Oficial de la Liga de Campeones, después de ya apoyar otras competiciones como las Eurocopas de 2020 y 2024, según un comunicado de la aerolínea asiática. EURO 2020 y la UEFA EURO 2024

El acuerdo, que rubricaron el GCEO de Qatar Airways, Ing. Badr Mohammed Al-Meer, y el presidente de UEFA, Aleksander Ceferin, incluye los derechos de patrocinio de la Supercopa de Europa, la Youth League y la Champions de fútbol sala.

Qatar Airways refuerza su alianza con la UEFA, con la que comparte "los valores de excelencia, perseverancia y principios de unidad internacional", según el comunicado de la compañía. "Esta nueva asociación subraya la dedicación de la aerolínea a la prestación de servicios de primer nivel y la creación de experiencias memorables para los aficionados al fútbol en Europa y en todo el mundo", destacaron.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, resaltó que ambas entidades "están unidas por su pasión por el deporte y la excelencia empresarial a nivel global". "Este compromiso compartido es la base de nuestra larga asociación, mientras trabajamos para ofrecer a los aficionados de todo el mundo experiencias de primer nivel. Estamos encantados de expandir nuestra asociación a un nuevo nivel", valoró.

Por su parte, el GCEO de Qatar Airways, Ing. Badr Mohammed Al-Meer, indicó que esta asociación "no solo refuerza" su conexión con Europa, "sino que también se alinea perfectamente" con su visión de "fomentar la unidad y celebrar la excelencia". "Esta colaboración subraya nuestro compromiso de conectar a personas de todo el mundo a través de nuestra red de más de 170 destinos, mientras apoyamos esta extraordinaria competición", comentó.

Para celebrar la alianza, el programa de fidelización Privilege Club de Qatar Airways ofrecerá a los aficionados de la Champions descuentos de hasta el 12% en las tarifas de vuelo junto con promociones exclusivas en entradas. Los aficionados también tendrán acceso a promociones exclusivas y soluciones de viaje a medida, como paquetes de viaje de la competición.

Como primera iniciativa de este acuerdo, Qatar Airways lanza una campaña especial con un video junto al exfutbolista Ricardo Kaká, en el papel de un piloto que hace un anuncio especial para los pasajeros a bordo. Junto a él, Rio Ferdinand, sentado a bordo de la Clase Business 'Qsuite', y Fabrizio Romano, periodista deportivo, que pronuncia su famoso "Here we go!".