El Racing quiere reaccionar en Zaragoza para frenar la moral de Deportivo, Almería y Málaga

Los jugadores del Racing de Santander celebran un gol. - LALIGA

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander visita este domingo el Ibercaja Estadio para enfrentarse al Real Zaragoza, en la jornada 32 de LaLiga Hypermotion, un partido en el que los cántabros quieren reencontrarse con el triunfo ante un rival que necesita los puntos para seguir vivo en la lucha por la permanencia, un partido al que estarán muy atentos Deportivo, Almería y Málaga, que una semana más pugnarán por la segunda plaza.

El Ibercaja Estadio vive un duelo entre dos históricos del fútbol español que se encuentran en momentos muy diferentes. Aunque ambos vienen de caer en la última jornada, el Racing es líder de la tabla, con cuatro puntos de ventaja, mientras que el Real Zaragoza ocupa puestos de descenso a seis unidades del Real Valladolid, que marca la permanencia. Pese a ello, seis puntos de los últimos nueve en juego le mantienen muy vivo en la lucha por mantener la categoría.

Ahora, los de David Navarro buscan encadenar dos victorias seguidas de local por segunda vez en la temporada, aunque no lo tendrán nada fácil ante un Racing que sólo ha perdido dos de sus últimos 10 partidos como visitante y no ha perdido en ninguno de sus últimos encuentros en Zaragoza. Eso sí, los maños ya avisaron en el partido de ida, en el que se llevaron el triunfo (2-3), que saben como doblegarlos.

En la jornada sabatina, llegará el turno del Deportivo de la Coruña, segundo, y el Málaga, cuarto. Los gallegos tendrán un compromiso exigente en El Molinón ante el Sporting, que necesita los tres puntos para acercarse a los puesto de 'playoffs', de los que arranca la jornada a cinco puntos. Tampoco pueden fallar los coruñeses, que en caso de no ganar podrían precipitar hasta la cuarta plaza.

Precisamente en esa posición arranca la jornada el Málaga, que será el primero de los equipos que optan a la segunda plaza en entrar en juego. El conjunto boquerón, que encadena 12 partidos en la Rosaleda sin perder --nueve victorias y tres empates--, recibe a un Leganés que viene de ganar después cinco jornadas sin hacerlo. Ahora, el objetivo de los de Butarque será poner fin a una racha de cuatro derrotas y un empate a domicilio, donde no logran el triunfo desde el 4 de enero.

Ya el domingo entrará en juego el tercer clasificado de LaLiga Hypermotion, la UD Almería, que recibe a la Real Sociedad B. Los indálicos intentarán sumar su quinto triunfo consecutivo en casa a costa de un Sanse que ha sumado 17 de los 40 puntos que tiene en su casillero en las últimas 10 jornadas. Además, sólo ha perdido un partido como visitante desde el mes de diciembre y se ha llevado los tres puntos en los últimos tres compromisos a domicilio.

Y en clave 'playoffs', Las Palmas y Castellón buscarán mantener sus puestos dentro del Top 6. Para lograrlo, el sábado, los castellonenses necesitarán doblegar a un Albacete que llega con la moral alta tras golear al líder Racing de Santander en su estadio (0-4). Por su parte, los canarios también tendrán un rival complicado, visitando a un Eibar que se encuentra en su mejor momento de la temporada --10 de los últimos 12 puntos-- que podría acercar el 'playoffs' a dos puntos.

También destaca el duelo entre Real Valladolid y Burgos en el Nuevo Zorrilla. Los burgaleses, que golearon la pasada jornada al Córdoba (4-0) en El Plantío, quieren mantener el pulso a Castellón y Las Palmas, de los que les separa un punto, por jugar la promoción de ascenso, aunque enfrente tendrán a un equipo vallisoletano que marca la salvación, con seis puntos de margen.

PARTIDOS DE LA JORNADA 32 DE LALIGA HYPERMOTION

Viernes 27.

Córdoba - Mirandés19.00 horas.

Sábado 28.

Ceuta - Cádiz14.00 horas.

Granada - Huesca16.15 horas.

Real Valladolid - Burgos16.15 horas.

Málaga - Leganés18.30 horas.

Albacete - Castellón21.00 horas.

Sporting - Deportivo de la Coruña21.00 horas.

Domingo 29.

Eibar - Las Palmas14.00 horas.

Cultural Leonesa - Andorra16.15 horas.

Real Zaragoza - Racing de Santander18.30 horas.

Almería - Real Sociedad B21.00 horas.