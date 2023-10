Radiografía de los estadios españoles candidatos al Mundial 2030

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

España será anfitriona del Mundial de fútbol de 2030, junto a Portugal y Marruecos, por lo que ya se abre la carrera final para elegir los estadios que serán escenario del torneo que volverá a suelo español 48 años después, con 15 candidatos. La RFEF ya trabaja en elegir los que deben cumplir, principalmente, los requisitos marcados por la FIFA, que exige campos de al menos 40.000 espectadores para la primera fase; 60.000, para las semifinales; y 80.000, para la final. Radiografiamos cada uno de los 15 que están en este corte final.

-SANTIAGO BERNABÉU. El feudo madridista encara la recta final de su renovación para convertirse en uno de los estadios más modernos de Europa, con techo retráctil y césped que se puede retirar para albergar otros eventos. El aforo, que ahora es de 81.044 butacas, aumentará hasta las 84.744. Sería el estadio mejor colocado para albergar la final. Desde su inauguración en 1947, fue sede de la final de la Eurocopa de 1964 y del Mundial de 1982, además de albergar cuatro finales de Champions y la final de la Libertadores (2018).

-SPOTIFY CAMP NOU. El estadio del FC Barcelona, inaugurado en 1957, es el mayor capacidad de Europa y el tercero a nivel mundial (99.354 espectadores), y su actual reforma la aumentará hasta más de 104.000. El feudo azulgrana acogió la final de Barcelona'92, una semifinal y la final de 'consolación' de la EURO 1964, y otra semifinal del Mundial de 1982. A nivel de clubes, ha acogido dos finales de la Copa de Europa.

-CÍVITAS METROPOLITANO. El estadio del Atlético es el tercero más grande de España con un aforo de 70.460 espectadores y también será la tercera apuesta de la RFEF para el Mundial de 2030. Su reciente construcción e inauguración en 2017 le confieren un aire fresco, emplazado en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas, bien organizado para acoger grandes cantidades de aficionados. Acogió la final de la Champions de 2019 entre Liverpool y Tottenham.

-LA CARTUJA. El estadio olímpico de la capital hispalense no podría albergar una semifinal al no superar las 60.000 butacas, con 57.613 espectadores. Sin embargo, es la 'casa' de la selección desde 2021 y desde 19-20 de una RFEF que tiene firmado un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía. Construido para albergar el Mundial de Atletismo de 1999, hasta 2020 no pudo acoger eventos por problemas en la cubierta, que se reparó ese mismo año, aunque fue el escenario de dos finales de la Copa Davis. Ya albergó cuatro encuentros de la EURO 2020.

-SAN MAMÉS. El segundo estadio más moderno en la relación de candidatos será el nuevo San Mamés, inaugurado en 2013, con capacidad para 53.331 personas. Como en el Metropolitano, en 'La Catedral' reina la modernidad y la innovación, con una cubierta ampliada en 2015 por una problemática con la lluvia que afectaba a algunos socios. Fue designada sede de la EURO 2020, pero las restricciones por la pandemia impidieron que acogiera algún encuentro. Será la sede de la final de la Champions Femenina de esta temporada.

-NUEVO MESTALLA. El único de los candidatos que no 'existe'. La futura nueva 'casa' del Valencia es un proyecto encallado por problemas burocráticos entre la administración y la propiedad del club, unos obstáculos que deberán solucionar a tiempo para optar a acoger partidos del Mundial de 2030. Así, pasarían de las más de 49.000 butacas del actual Mestalla a las 72.000 proyectadas en el nuevo estadio, cuya obra lleva paralizada de manera indefinida desde 2009.

-STAGE FRONT STADIUM. El recinto propiedad del RCD Espanyol y ubicado en el área metropolitana de Barcelona fue inaugurado en 2009 y posee un aforo de 40.500 espectadores. Sin embargo, el club, ya antes de la designación de España como anfitriona del Mundial, pensaba en una ampliación estos años. El anterior feudo blanquiazul, Sarriá, sí albergó partidos del Mundial del 82, entre ellos el recordado Italia-Brasil.

-REALE ARENA. Primer estadio de los 15 que opositan a ser sede que está por debajo de los 40.000 espectadores, aunque su capacidad es de 39.313 y podría llegar a esa cifra. Ubicado en San Sebastián, de propiedad municipal y donde juega la Real Sociedad, se inauguró en 1993 con pista de atletismo, la cual se quitó en la remodelación del recinto que comenzó en 2017 y finalizó en 2019.

-LA ROMAREDA.

La capacidad actual del hogar del Real Zaragoza es de casi 34.000 espectadores, lejos de los supuestos requisitos de la FIFA, pero está inmersa en una remodelación, hasta ahora problemática y que ha retirado incluso al club del proyecto. Prevista hasta 2029, aumentará el aforo a 42.500. Albergó tres encuentros del Mundial de 1982 y otros siete de los Juegos de Barcelona de 1992.

-ABANCA RIAZOR. El estadio del RC Deportivo fue inaugurado en 1944 y su capacidad para 32.490 espectadores podría reducir sus opciones para ser sede. Ha albergado partidos de la selección -el último en 2010-, aunque su desempeño internacional más importante fue en el Mundial de 1982, con tres duelos de la fase de grupos. La reforma que pretende impulsar el Ayuntamiento de La Coruña, con el objetivo de 45.000 espectadores, parece imprescindible para estar en la cita mundialista.

-ABANCA BALAÍDOS. Inaugurado en 1928, su capacidad por debajo de los 25.000 espectadores complican sus opciones. Con una grada pendiente de construcción, la organización del Mundial 2030 podría acelerar el proyecto de ampliación y remodelación, que se inició en 2015 y en el que la Diputación Provincial juega un papel importante. Ya ha renovado una de sus gradas. Albergó tres duelos en el Mundial de 1982.

-LA ROSALEDA. Posee más de 30.000 butacas de aforo y fue fundado en 1941. Sufrió una pequeña remodelación en 2021, cuando el Málaga disputó la Champions, mientras que por la organización del Mundial 2030, su aforo podría crecer hasta superar los 40.000 espectadores con un proyecto impulsado por las administraciones públicas propietarias del recinto. Ya fue sede del Mundial de 1982, acogiendo tres encuentros.

-EL MOLINÓN-ENRIQUE CASTRO QUINI. Su poderío histórico, al inaugurarse en 1908, podría ser clave para ser elegida sede del Mundial de 2030. Fue sede de la Copa del Mundo de 1982 en tres partidos de la fase de grupos, elevando el aforo hasta los 45.000 spectadores -normalmente es de 30.000- con tribunas superpuestas. El Sporting de Gijón trabaja en un nuevo proyecto para la cita mundialista, con el apoyo del Principado y el Ayuntamiento.

-ENRIQUE ROCA DE MURCIA. El estadio del Real Murcia, del 2006 y antigua Nueva Condomina, posee 31.179 butacas, aunque el Gobierno regional ya informó que si la candidatura de España era la elegida, se podría elevar el anillo superior con un nuevo graderío para aumentar el aforo hasta los más de 45.00 espectadores.

-ESTADIO GRAN CANARIA. El feudo insular se inauguró en 2003 con carácter multiusos y una pista de atletismo que se retiró con una reforma finalizada, en cierta parte, en 2016. Tiene un aforo de 32.400 espectadores en la actualidad, por lo que el proyecto de renovación presentado este año, con ese listón de 40.000 asistentes como objetivo.

-PORTUGAL Y MARRUECOS. En Portugal, los estadios mejor colocados son los lisboetas de A Luz (65.000 espectadores) y José Alvalade (50.095) y el de O Dragao (50.033), en Oporto, todos ellos ya sede de la EURO 2004. Mientras que en Marruecos presentaría seis recintos en las ciudades de Casablanca, Rabat, Tánger, Marrakech, Agadir y Fez, con el proyecto del Gran Estadio de Casablanca, con 93.000 personas de aforo como 'joya' de la propuesta africana y con el que quiere soñar con la final.