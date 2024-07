Rafa Mir: "Ha sido duro, pero estoy donde quería estar"

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delantero español Rafa Mir calificó de "duro" el último año que felizmente dejó atrás de manera oficial este jueves con su fichaje por el Valencia CF, "una operación complicada" para dejar el Sevilla y volver "a casa", donde espera sacar los "goles guardados desde hace seis meses".

"Vuelvo a casa. En primer lugar, quería dar las gracias a cuatro personas/pilares que han sido súper importantes para que esté aquí. Al club que ha hecho un esfuerzo increíble para que hoy esté aquí, a Corona, que hemos tenido muchísimas conversaciones desde hace un año, a Baraja, que ha sido una pieza fundamental y a mi agente, que ha llevado toda la operación", dijo en su presentación 'che' en el Palco VIP del Camp de Mestalla.

"Ha sido una operación muy complicada después de cómo estaba el asunto. Gracias a todos hoy estoy aquí, estoy muy feliz, con muchas ganas y espero que llegue el momento que todos queremos, que es el de hacer goles. Siento la confianza del Valencia CF, la he sentido durante mucho tiempo y estoy seguro de que si las cosas van como tienen que ir jugaré en el Valencia CF muchos años porque es mi casa y estoy muy feliz aquí", añadió.

Mir no quiso hablar de esa salida complicada del Sevilla, sin jugar y truncada ya en mercados anteriores, pero reconoció un año "duro". "No te voy a negar que ha sido duro. He tenido que cambiar mi cabeza, adaptarme a cada situación que me ha ido viniendo, pero estoy contento de que al final todo haya salido bien, todo haya terminado donde tenía que terminar, que es en casa y con esa ilusión y esas ganas de poder estar aquí. Todos hemos hecho un esfuerzo grande y estoy donde quería estar", afirmó.

Además, el atacante español tuvo mención especial para el técnico Rubén Baraja. "Para mí ha sido muy importante desde que era niño, coincidimos en mi etapa de Juvenil, una temporada muy bonita donde pude hacer muchos goles. Ahí empecé a sentir su confianza, me hizo crecer como jugador, ha sido una pieza muy importante para que hoy esté aquí. Su cariño y sus ganas de estar a su lado ha sido muy importante en la decisión y espero dar el máximo", dijo.

"Nunca me marco una cifra. Vengo con muchas ganas, ilusión, con goles desde hace 6 meses guardados y espero sacarlos", añadió, deseando igualmente una gran temporada a su 'rival' en el puesto de delantero, Hugo Duro. "El equipo siempre está por encima. Es un grandísimo jugador, da mucho al equipo y espero nos vaya a todos muy bien", afirmó antes de elegir ídolos 'che'.

"Villa me encantó, Soldado también. Son jugadores que siempre he tenido ahí presentes y he intentado quedarme con lo mejor que tienen ellos. Hemos tenido grandísimos jugadores a lo largo de nuestra historia en el club y si tuviera que elegir me quedaría con ellos dos", terminó, deseando que el Valencia "sea un grande como siempre ha sido".