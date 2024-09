Rahm: "Va a ser un domingo especial, con el público que vamos a tener"

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm se mostró expectante con el domingo del Open de España cuando se jueguen el título a priori tres jugadores españoles como él, Ángel Hidalgo y David Puig, apuntando a la presión que pueden tener sus rivales, "con un público" como el que se espera en el desenlace del Club de Campo Villa de Madrid.

"Va a ser la gran diferencia para David y para Ángel, que no han tenido un domingo con el público y el ambiente que vamos a tener mañana. De todo se aprende. Diciéndolo de manera modesta, si quieres llegar a conseguir cosas grandes, vas a tener domingos con un público como el que vamos a tener mañana y tienen la suerte de ser españoles. Tengo ganas, va a ser especial para todos", dijo ante los medios después de un gran sábado de seis bajo par.

El de Barrika lanzó su ataque para un total de -11, pero el líder Ángel Hidalgo se defendió (-13), al que no dudó en elogiar. "Ha empezado bien y ha terminado bien, si sigue jugando bien va a ser complicado. David y yo somos dos jugadores que nos pueden salir los 'birdies' a patadas, a ver si empezamos fuerte mañana, que es un poco lo que me falta", afirmó.

Por otro lado, el vasco se refirió a su percance con el 'driver', palo que se le rompió y recuperó nueve hoyos después. "No es para tanto, no es un campo largo y tengo distancia. Me afectaba en el seis, no poder tirar a pasar el río, en el resto un poco menos. Son cosas que pueden pasar en el golf. Por suerte ha sido algo que se podía arreglar. Ha sido mi mejor versión hasta ahora", dijo.

Además, Rahm confesó que sigue contento con su progresión en el torneo, después de sus complicaciones para llegar a Madrid, tras una gripe y ser padre el lunes. "Si me dices el lunes que iba a salir a dos del líder, encontrándome bien y físicamente bien, lo hubiese firmado. Con todo lo que ha pasado en los últimos 10 días", zanjó.