Raíllo: "El foco está en Vinícius porque es un jugador muy determinante"

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El defensor del RCD Mallorca Antonio Raíllo ha comentado este miércoles que "el foco" se encuentra muchas veces en Vinícius Junior debido a que es "un jugador muy determinante", y en clave mallorquinista ha afirmado que el encuentro liguero de esta temporada en el que empataron ante los blancos debe ser "el espejo donde mirarse" para conseguir el pase a la final.

"El foco está en Vinícius porque es un jugador muy determinante. Siempre encara y busca driblar y superar al contrario, por lo que es normal que reciba más falta. Pero prefiero no valorar más porque es generar una polémica que llevamos durante tres o cuatro años", comentó el capitán del RCD Mallorca en la rueda de prensa previa a la semifinal de la Supercopa de España que enfrenta a los bermellones ante el Real Madrid.

Raíllo tiene claro que intentaran hacer un partido "como el de la primera vuelta" en Liga que acabó en empate. "Es el espejo donde mirarnos. Tenemos que ser un equipo muy solidario, que trabaja mucho en bloque de manera defensiva, pero que también tenemos ese plus y esa pausa para hacer daño hacia delante. Este año estamos consiguiendo encontrar los espacios y a partir de ahí avanzar a campo contrario, y cargamos el área mucho más", añadió.

El central cordobés apuntó la importancia del partido, ya que "hay un título en juego". "La derrota ante el Pontevedra no estropea la primera vuelta tan buena que hemos hecho. Estar aquí es un premio para nosotros por la temporada pasada", agregó.

"Es un premio, no sólo para los jugadores, sino para la institución y la afición. Lo bonito que me llevo de todos estos años es que el mallorquinismo ha crecido. Me da pena que esas 20 mil personas que nos acompañan en cada partido se han quedado en Palma y no pueden estar aquí con nosotros animando y disfrutando de este momento", dijo sobre el hecho de disputar la Supercopa de España.

El hecho de que haya más aficionados madridistas en las gradas, es algo "normal" para Raíllo, porque tanto Madrid como Barça son clubes "muy mediáticos" y que en el mundo entero "los reconocen", mientras que el Mallorca es "como una gota de agua en el océano". "Sabemos que van a tener al público a su favor, pero nosotros nos tenemos que hacer fuertes y anteponernos. Al final esa gente de fuera no juega, sino que jugamos 11 contra 11 en el campo", explicó.

El capitán bermellón no quiso valorar el reparto económico que reciben los equipos que disputan la Supercopa: "No depende de mí, son cosas de la Federación. Si ellos llegan a un acuerdo y les parece correcto... Nosotros estamos aquí sólo para jugar, que es lo que nos gusta y es lo que nos dedicamos. El tema de política o institución se lo dejamos para ellos", señaló.

Por último, Raíllo quiso destacar la "fuerza" del Mallorca, que es "el bloque y esa unión familiar" que tienen. "Todos somos muy cercanos, muy familiares, tanto con jugadores, como empleados. Una institución muy pequeña en la que todos nos conocemos y eso hace que tengamos esa interacción personal", concluyó.