Ramón Calderón: "Florentino Pérez está en una deriva dictatorial en los últimos años"

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MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Real Madrid Ramón Calderón calificó de "desafortunada" la intervención de este martes de Florentino Pérez, "muy poco propia" de un máxima mandatario del club madridista, y remarcó que es producto de la "deriva dictatorial en los últimos años" del empresario.

"Sinceramente, me pareció una intervención desafortunada y a veces me dio un poco de pena, fue una intervención muy poco propia de un presidente del Real Madrid en el momento que está viviendo el club", recalcó Calderón este miércoles en el programa 'Què t'hi Jugues' de SER Catalunya.

Para el exmandatario madridista, "el socio esperaba otra cosa". "Creo que hubiera sido oportuno decir que iba a convocar elecciones para saber si el socio le respaldaba, porque es verdad que se han hecho cosas mal, y punto. Pero estuvo una hora entera culpando a todo el mundo, a la prensa, sin hacer autocrítica, hablando de cosas en bucle que no le interesaban a nadie, como la decisión de darse de baja del 'ABC'", añadió.

Calderón recordó que dio su apoyo a Pérez "en su momento cuando se presentó" y que formó parte de su Junta Directiva. "Era un hombre que hizo cosas buenas para el club, pero en los últimos años está en una deriva muy peligrosa de autoritarismo, una deriva dictatorial. Identificaba el Real Madrid con su persona", advirtió.

"Todos podemos equivocarnos cuando hablamos en público y eso le ocurrió ayer martes, supongo que si lo ve después se dará cuenta y, estoy también seguro, porque conozco a los que le rodean, que ellos sintieron un poco de vergüenza, como yo", añadió al respecto en declaraciones recogidas por la web de la SER.

Calderón opinó que la comparecencia del presidente del Real Madrid "demuestra todo lo contrario" de estar en una posición de fortaleza. "Demuestra nerviosismo, alteración, sensación de debilidad. Si dice que el Real Madrid es de los socios y que deben pronunciarse, no puede decir que le sacarán a tiros. Le sacarán a votos, si es que eso es así. Creo que no era necesario porque ahora mismo tiene mucho crédito todavía entre los socios", puntualizó.

"Han sido 10 años con muchos títulos, cosas bien hechas, una ciudad deportiva ejemplar, un estadio que aunque esté costando más de lo debido es la admiración de mucha gente. En unas elecciones las ganará, no tengo ninguna duda, por eso digo que esta actuación demuestra un nerviosismo injustificado. Temía la pañolada del jueves y la convocatoria, un martes y de forma improvisada, es porque el jueves la esperaba y gritos de dimisión. Y esto a él no le gusta nada, por eso ha puesto un escudo", prosiguió el expresidente del club madrileño.

Ahora, espera que haya alguien que "por lo menos, podrá sostener un diálogo con él y proponer cosas nuevas, o plantear que el modelo que se está siguiendo no es adecuado". "No es malo tener el debate con una persona que vi fuera de si, vendrá bien. Creo que volverá a ganar, pero habrá alguien que habrá tratado de alertar a los socios de una situación que no es deseable", consideró.

De todos modos, no olvida que el empresario "se dedicó continuamente a decir que el Real Madrid es de sus socios" cuando tiene claro que él ha sido "la única persona que ha abierto la posibilidad de convertirlo en Sociedad Anónima vendiendo el 10 por ciento del club", aunque no duda de que los socios "le darán su apoyo, por lo menos esta vez".

"Intentarán ver si es capaz de resolver el problema, pero no nos olvidemos, en el fútbol, ser presidente porque has sido elegido cambia radicalmente cuando los resultados no son los esperados, y aguantar en un palco los gritos de dimisión y los pañuelos, al final cambia cualquier posibilidad derivada de un cargo que se ostenta como consecuencia de una elecciones. Pasa en el fútbol y en la política, donde influyen las circunstancias y los resultados", aclaró Calderón.

Este también dejó claro que "si hay algún dirigente deportivo que ha estado blindado por la prensa" ha sido Florentino Pérez. "La ha manejado y la maneja muy bien, no tolera las críticas. Cuando ayer hablaba de campañas, me asaltaba el hecho de decirle que destacara la que hizo contra mí, que eso sí fue una campaña, lo de él ha sido una broma", indicó. "Cualquiera que ha tenido la mínima intención de criticarle ha sido despedido o amonestado, él llama habitualmente a los directores o dueños de periódicos cuando ve alguna crítica", sentenció.