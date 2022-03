Rangnick: "La actuación de Ronaldo ante el Tottenham fue muy buena y esperamos verla ante el Atlético"

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester United, Ralf Rangnick, deseó que este martes en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético se vea "de nuevo" una actuación tanto de su equipo como de Cristiano Ronaldo como la del pasado sábado ante el Tottenham, y dejó clara la importancia de tratar de marcar primero ante los de Diego Pablo Simeone.

"En general, la actuación de Ronaldo el sábado fue buena, si no muy buena, y esto es lo que esperamos ver de nuevo contra el Atlético, pero no se trata sólo de él sino de todo el equipo", advirtió Rangnick en rueda de prensa.

El técnico alemán no está preocupado de si llegará el de Madeira a tope para este encuentro. "Hasta ahora no me ha preocupado que no haya podido recuperarse. Siempre ha sido una persona que se cuida mucho a sí mismo, a su cuerpo, sabe exactamente qué hacer, así que no me preocupa eso", zanjó.

Además, espera poder contar finalmente con Bruno Fernandes. "Dio negativo por COVID-19 el domingo y por eso pudo volver a entrenar junto al resto de sus compañeros este lunes", afirmó sin confirmar si el portugués estará en el once o no porque aún debe "tomar una decisión".

"Tal y como están las cosas ahora, creo que contamos con todos los jugadores disponibles para el partido. Sólo tenemos una pequeña duda con Shaw, que entrenó el domingo y hoy lunes, pero que puede que aún no esté completamente en forma. El resto volvió a trabajar con normalidad", añadió al respecto, apuntando que no debería "hacer demasiados cambios" respecto al sábado, aunque es "posible" que haya alguna novedad en el once inicial.

En este sentido, se refirió al central francés Raphael Varane. "Es un jugador es muy importante, pero creo que hemos ganado bastantes partidos con Lindelöf en el equipo. Actualmente, contamos con dos grandes defensores en esta posición y no será nada fácil para mí tomar una decisión mañana", admitió.

"Siempre es bueno contar con Varane. Teníamos que cuidarle para que no volviese demasiado pronto de nuevo. Por suerte, creo que ahora va a poder empezar a jugar con más regularidad", celebró Rangnick sobre el central francés que no termina de dar el rendimiento esperado.

Sobre el partido de vuelta, el preparador de los 'Diablos Rojos' recalcó que ya vieron "en la primera parte" en el Wanda Metropolitano lo que no deben "hacer". "Vimos cómo no debemos jugar y esto fue un gran tema para nosotros estos días antes del partido", subrayó.

"Al Atlético no le importa que el rival tenga el balón. Ha tenido menos del 50 por ciento de posesión en sus últimos partidos de liga y somos conscientes de ello. Sería importante marcar nosotros el primer gol y es muy importante no encajar primero. Es lo que queremos intentar si es posible, pero sí será importante marcar el primer gol nosotros", sentenció el germano.