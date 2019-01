Raúl García Carnero: "Puedo poner centros para que los remate Stuani"

Publicado 17/01/2019 19:16:05 CET

El nuevo jugador del Girona FC, Raúl García Carnero, ha asegurado este jueves en su presentación que llega con el mono de trabajador para hacerse con minutos de juego y para poder poner centros al máximo goleador del equipo, Cristhian Stuani, con la idea de que siga la buena racha del uruguayo.

"Me considero un jugador al que le gusta la proyección en ataque, me gusta sacar faltas y poner centros, tengo buen golpeo. Puedo aportar cosas, a partir de ahí a trabajar y a poner centros para que los remate Stuani, que lo remata todo y está haciendo una gran campaña", señaló en rueda de prensa.

Tras desvincularse del Leganés, llega a Girona para cubrir una posición de lateral izquierdo mermada por las lesiones. "Estoy muy ilusionado. Fue bastante rápido el interés del Girona, tampoco me lo pensé mucho porque tenía ganas de salir de Leganés, me abrieron la puerta y me dieron esa opción", comentó.

"Vengo con la máxima ilusión, soy de trabajar y ganarme los minutos y vengo a un equipo competitivo que está haciendo bien las cosas y quiero aportar desde ya lo mejor de mí, mi mejor versión, para cuando el míster lo crea aportar", aseguró el gallego.

De momento firma hasta final de temporada, y en función del rendimiento y de la vuelta de Mojica, Aday y Planas, verá su futuro. "Me gusta jugar, como a todos. Cuando se me da la opción lo planteo para venir a competir y a dar lo mejor de mí. Cuando termine, se hablará de ampliar el contrato o se verá lo que pueda pasar", alegó.

"Tengo un buen amigo, Pedro Alcalá, que me ha hablado maravillas de este club y del vestuario, con un carácter de trabajo y de humildad. Me va a facilitar las cosas para adaptarme lo antes posible al entorno y al equipo", comentó sobre otro motivo por el que ha elegido al Girona.

Además, aseguró estar listo para debutar. "Me encuentro bien físicamente, me gusta cuidarme y lo que me falta es el ritmo de competición. Vengo de no estar jugando, pero se coge con partidos. Estoy a disposición del entrenador y si quiere meterme ya, yo encantado. Si no, trabajaré para que al siguiente me meta", se sinceró.

Por su parte, el director deportivo, Quique Cárcel, celebró su llegada. "El mercado va cambiando. No se pudo hacer el fichaje cuando se lesionó Mojica, pero ahora se nos abrió la oportunidad y el jugador reúne lo que queríamos. Le conocemos bien, puede dar competitividad a la banda izquierda, y con un perfil similar al de los jugadores que tenemos", aportó.

El presidente del club, Delfí Geli, quiso darle la bienvenida. "Esperamos que puedas adaptarte e incorporarte bien al grupo", le dirigió. "Es un jugador contrastado, con mucha calidad, que nos tiene que dar esta ayuda para la segunda vuelta y más de que, por suerte, tenemos muchos partidos importantes que nos deben hacer ilusionarnos y seguir adelante con el Girona", comentó.