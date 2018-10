Raúl García: "Cuando las cosas no están bien lo fácil es mirar hacia el entrenador"

Publicado 12/02/2018 18:48:48 CET

El futbolista del Athletic Club Raúl García ha asegurado, en relación a la mala racha en la que está inmerso su equipo, que lo "fácil" en estos momentos es mirar al entrenador, y ha afirmado que tanto 'Kuko' Ziganda como los propios jugadores están "confiados" en sacar la situación adelante.

"Mi relación con el entrenador es buena, la culpa es de todos cuando las cosas no están bien; lo fácil es mirar al entrenador. Somos un equipo, cuerpo técnico y jugadores estamos en la misma dirección, hay que trabajar para que salga. Veo al míster con mucha fuerza y confiado en que las cosas van a salir mejor y ojalá llegue cuanto antes", declaró en rueda de prensa.

Además, Raúl García añadió que todos siguen trabajando para voltear la situación. "El fútbol no son matemáticas, queremos mejorar. Trabajamos para que las cosas salgan mejor. Cuando las dinámica no es positiva todo es mucho más difícil. No podemos esperar ayudas de nadie, somos nosotros lo que tenemos que sacar esto adelante y confiamos en ello", indicó.

El centrocampista dejó claras cuáles son las pretensiones del conjunto bilbaíno sobre el terreno de juego. "Parece que todo el mundo sabe e interpreta el juego de una manera. Hablamos con el míster para plasmar una idea de juego, con intensidad, apretando bien arriba, eso es lo que queremos", señaló.

El mediocentro es consciente de los pitos al final del último encuentro en San Mamés ante Las Palmas. "Le doy la importancia que tiene, soy una persona que se abstrae mucho. Sé lo que tengo que hacer y cómo tengo que trabajar. El grupo es muy exigente, queremos hacer siempre las cosas mucho mejor de lo que se hacen", comentó.

VUELVE LA LIGA EUROPA

Por otra parte, el de Pamplona se mostró ilusionado por la vuelta de la competición continental. "Ahora vuelve Europa después de un tiempo de espera, es un momento que hace ilusión y lo haremos de la mejor manera para volver con un buen resultado. Sea una racha negativa o positiva, el partido va a ser el mismo. Ellos van a jugar igual. Obviamente es mucho mejor llegar a este partido con una victoria previa pero tenemos mucha ilusión por esta competición, el equipo está con confianza por poder pasar", manifestó.

El navarro valoró al rival, el Spartak de Moscú, y también las duras condiciones meteorológicas que se esperan. "Moscú es uno de los sitios que más me está tocando en mi carrera ir. Volaremos antes para adaptarnos, hay que moverse, son condiciones diferentes. Hay que ver cómo está el terreno de juego también. Mentiría si dijera que es igual jugar aquí o ahí pero ya sabemos lo que es jugar ahí. Es un rival muy fuerte pero tenemos muchas ganas de que llegue el partido", explicó.

García también declaró que hay que ir paso a paso en una competición que ya ha ganado con su exequipo, el Atlético de Madrid. "Tenemos tiempo para entrenar, pero el frío no es una excusa. Tenemos que intentar hacer nuestro juego. Una temporada te lleva a este premio, es una competición bonita, parece que la final está muy lejos pero podemos encontrarnos en un sitio que nos gustaría. Las eliminatorias son muy puntuales, con detalles que hay que tener muy en cuenta", agregó.

Por último, el jugador rojiblanco habló sobre su ausencia el próximo domingo en el Wanda Metropolitano. "Es un partido que me gustaría jugar, como todos. Las cosas no están saliendo bien. Doy la cara cuando las cosas van bien o mal, no me gusta esconderme, y me da rabia que me saquen una tarjeta así, no es por el hecho de no ir al Wanda Metropolitano. Siempre es un partido especial, como ir a Pamplona", concluyó.