Raúl García: "Me quedan muchas cosas y retos por hacer"

BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Athletic Club Raúl García ha asegurado tras renovar, a sus 34 años, para una temporada más y otra opcional que siente que todavía le quedan "muchas cosas y retos" por hacer y ha añadido que tiene la ilusión del primer día pese a ser ya un veterano en San Mamés y en LaLiga.

"Cada día que vengo aquí, es como si fuera el primero, tengo ilusión. Las experiencias, pese a haberlas pasado, las noto diferentes y es lo que me lleva a estar enganchadísimo a mi trabajo. Me quedan muchas cosas por hacer, los retos me encantan y cuanto más difíciles mejor", aseguró en rueda de prensa.

Por eso, entre otras cosas, renovar hasta 2022 ha sido "sentarse y hablar". "Tengo claro cómo funciona esto y cómo soy, tengo unos valores y forma de hacer. Entiendo que eso me lleva a estar aquí, sexto año en el club, y creo que la gente tiene un concepto mío de profesional", comentó.

El navarro renueva por un Athletic Club que vuelve a confiar en él. "Renuevo por un club que entiende mi forma de ser y de trabajar. Los años van pasando, renuevo porque me encuentro bien y quiero cuidarme para alargar la carrera. Las sensaciones dirán en el futuro si sigo o no, pero me centro en el día a día", comentó sobre la edad.

"Mi mayor competencia es la etiqueta de que tengo 34-35 años, en cuanto haga tres partidos que no salgan bien van a decir que estoy para retirarme. Pero es algo que no me preocupa, a nivel físico soy el primero que sabe si los datos bajan o no", añadió en este sentido.

Pero la edad y su dilatada carrera también le permite optar a formar parte del selecto elenco de jugadores con más partidos en LaLiga. "Es cierto que entrar en esa lista de jugadores con más partidos de LaLiga me hace ilusión, y es algo complicado. Y estar ahí y ser capaz de rendir. Serán dos años más y espero seguir en la línea en la que estoy", se sinceró.

"Tenía claro que quería seguir, siempre que me encontrara a la altura que creo que debo estar para competir en este club. El Athletic tiene la confianza y sabe lo que puedo aportar. Pero el año que no esté yo, vendrá otro. Hay que pensar siempre en el club", comentó sobre qué pasará en el Athletic cuando se retire.

Por último, dejó claro que siempre puede haber debate sobre su estilo de juego, pero no sobre su profesionalidad. "Si algo siento, es que puedo mirar de frente a cualquiera y hablar de tú a tú. Lo que está en mis manos, lo estoy haciendo. Me dedico a estos 24 horas al día y me gusta. Es lo que hace que la gente entienda que soy un profesional", manifestó.