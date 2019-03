El Rayo afronta una 'final' ante un también necesitado Girona

Publicado 28/02/2019 18:29:43 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano disputará una 'final' este viernes (21.00 horas) de cara a sus aspiraciones de permanencia en LaLiga Santander cuando reciba en su estadio a un también necesitado Girona FC, en el partido que abre la vigesimosexta jornada del campeonato.

Separados por tan sólo cinco puntos, el equipo franjirrojo es penúltimo con 23 puntos; el catalán está algo más aliviado con 28, desde su decimoquinta plaza, antes de un duelo que se presenta clave para las aspiraciones de salvación, sobre todo para los de Míchel al estar inmersos en una mala racha.

El Rayo hizo un amago de reacción tras un gran inicio de año y que le hizo recuperar sus opciones de luchar por la permanencia, pero el mes de febrero ha sido muy adverso para sus intereses con cuatro derrotas en otros tantos partidos, bagaje que le ha dejado de nuevo muy necesitado.

Después de perder de forma ajustada los derbis ante Leganés y Atlético de Madrid, el equipo rayista perdió la pasada jornada otro partido de este cariz ante el Getafe y sabe que no puede dejar pasar más oportunidades ante su afición, sobre todo porque luego le tocará dos salidas seguidas al Camp Nou y al Estadio de la Cerámica. Mario Suárez y Advíncula podrían ser las novedades en el 'once'.

Por su parte, el Girona espera continuar esquivando la mala racha que también sufrió durante un par de meses, volviendo a mostrar su peligro a domicilio. Tal faceta le ha dado esta campaña más puntos (16) y victorias (4), la última en un escenario de nivel como el Santiago Bernabéu.

Sin embargo, los de Eusebio Sacristán no pudieron dar un mejor valor a esa campanada ante el Real Madrid y volvieron a tropezar en Montilivi con un empate sin goles ante la Real Sociedad que les mantiene cerca de un descenso al que, pase lo que pase, no caerán esta jornada. El técnico vallisoletano mantendrá la defensa de cuatro podría poner a Bernardo, Pere Pons y Borja García como novedades en su once.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 26 DE LALIGA SANTANDER.

-Viernes 1 de marzo.

Rayo Vallecano - Girona. Jaime Latre (C.Aragonés) 21:00.

-Sábado 2.

Espanyol - Valladolid. Cordero Vega (C.Cántabro) 13:00.

Villarreal - Alavés. Munuera Montero (C.Andaluz) 16:15.

Huesca - Sevilla. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 18:30.

Real Madrid - FC Barcelona. Hernández Hernández (C.L.Palmas) 20:45.

-Domingo 3.

Eibar - Celta. Cuadra Fernández (C.Balear) 12:00.

Betis - Getafe. Martínez Munuera (C.Valenciano) 16:15.

Real Sociedad - Atlético. González González (C.C-leonés) 18:30.

Valencia - Athletic. Medié Jiménez (C.Catalán) 20:45.

-Lunes 4.

Leganés - Levante. Gil Manzano (C.Extremeño) 21:00.

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPO PJ G E P GF GC PTS.

1. FC Barcelona 25 17 6 2 65 25 57.

2. At. Madrid 25 14 8 3 36 17 50.

3. Real Madrid 25 15 3 7 43 30 48.

4. Getafe 25 10 9 6 32 22 39.

5. Sevilla 25 10 7 8 40 32 37.

6. Alavés 25 10 7 8 25 28 37.

7. Betis 25 10 6 9 29 30 36.

8. Real Sociedad 25 9 8 8 30 25 35.

9. Valencia 25 6 15 4 25 21 33.

10. Athletic Club 25 7 12 6 25 28 33.

11. Eibar 25 7 10 8 33 35 31.

12. Leganés 25 7 9 9 26 31 30.

13. Levante 25 8 6 11 37 45 30.

14. Espanyol 25 8 6 11 28 38 30.

15. Girona 25 6 10 9 25 34 28.

16. Valladolid 25 6 8 11 19 31 26.

17. Celta de Vigo 25 6 7 12 36 43 25.

18. Villarreal 25 4 11 10 26 33 23.

19. Rayo Vallecano 25 6 5 14 28 43 23.

20. Huesca 25 4 7 14 24 41 19.