Un Rayo Vallecano que mira a Europa recibe a un necesitado Espanyol

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano y el RCD Espanyol abren este viernes (21.00 horas) la jornada 30 de LaLiga EA Sports 2024-2025 en un encuentro donde los locales quieren seguir mirando hacia Europa, mientras que los visitantes necesitan volver a puntuar para alejarse de la parte baja de la clasificación.

El Estadio de Vallecas será el escenario del primer duelo de la jornada entre dos equipos con aspiraciones diferentes. Los pupilos de Iñigo Pérez suman 40 puntos, uno menos que los obtenidos a estas alturas en la temporada 2012-2013, que terminó siendo la mejor de la historia liguera del conjunto franjirrojo que terminó octavo.

Un registro que busca mejorar en la presente el equipo vallecano con la ilusión de volver a disputar competición europea tras la histórica participación en 2000-2001 de la Copa de la UEFA en la 2000/01, y para ello debe volver a la senda de la victoria ante su afición para mantenerse en la pugna continental con RC Celta, RCD Mallorca y Real Sociedad.

El Rayo Vallecano sacó tres puntos importantes el pasado fin de semana con la victoria a domicilio ante el Deportivo Alavés (0-2) para poner fin a su racha más larga de la temporada sin ganar, dos empates y tres derrotas. Ese triunfo en Vitoria le colocó séptimo a siete puntos de la sexta plaza, aunque la actual podría valer esta campaña para jugar en Europa, por lo que tratará de defenderla rompiendo su mala dinámica en casa, con dos puntos de los últimos nueve.

Enfrente estará el Espanyol, que espera ser verdugo de nuevo de los vallecanos como en la primera vuelta donde consiguió dar la vuelta al partido en el tiempo añadido (2-1) y que llega con la necesidad de ganar para asegurarse seguir una jornada más fuera del descenso.

Los 'pericos' llegan al barrio madrileño reforzados tras sacar un valioso empate (1-1) en el RCDE Stadium ante el Atlético de Madrid mostrando muy buena imagen y por momentos superiores a los rojiblancos, un resultado que les dejó dos por encima del peligro que marca el CD Leganés, aunque tienen un partido pendiente todavía en Villarreal.

Sin embargo, el equipo de Manolo González tiene que lograr por fin trasladar su dinámica de local a domicilio porque sus números son muy pobres y sólo suma un triunfo, en Mendizorrotza, y ocho goles anotados, aunque fue capaz de ganar en Vallecas en su última visita en 2023 (1-2).

Para el partido, Íñigo Pérez recupera a Florian Lejeune, tras cumplir sanción, reforzando una zaga franjirroja donde no estará el lesionado Abdul Mumin, al igual que Sergio Camello, mientras que parece que Álvaro García no tiene problemas tras el golpe en el tobillo en la última jornada. Manolo González sólo tiene la baja de José Gragera para un once que podría ser el mismo del pasado sábado ante el Atlético.

--PROGRAMA JORNADA 30 DE LALIGA EA SPORTS 2024-2025.

-Viernes 4 de abril.

Rayo Vallecano - Espanyol. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 21.00.

-Sábado 5 de abril.

Girona - Alavés. Muñiz Ruiz (C.Gallego) 14.00.

Real Madrid - Valencia. Cuadra Fernández (C.Balear) 16.15.

Mallorca - Celta. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 18.30.

Barcelona - Real Betis. Gil Manzano (C.Extremeño) 21.00.

-Domingo 6 de abril.

Las Palmas - Real Sociedad. Ortiz Arias (C.Madrileño) 14.00.

Sevilla - Atlético de Madrid. Soto Grado (C.Riojano) 16.15.

Valladolid - Getafe. Quintero González (C.Andaluz) 18.30.

Villarreal - Athletic Club. Melero López (C.Andaluz) 21.00.

-Lunes 7 de abril.

Leganés - Osasuna. García Verdura (C.Catalán) 21.00.