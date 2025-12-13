RC Celta - Athletic Club: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Se veran las caras el RC Celta y el Athletic Club en Balaídos. Un encuentro en el que los locales quieren retomar el camino de la victoria después de caer en Liga Europa ante el Bolonia, consiguiendo el que sería su primer triunfo como local en LaLiga EA Sports. No lo tendrá fácil ante un Athletic que viene de ganar al Atlético de Madrid (1-0) y empatar entre semana ante el campeón de Europa, el PSG (0-0).

POSIBLES ALINEACIONES

RC Celta: Radu; Rueda, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Mingueza; Román, Moriba; Aspas, Jutglá y Hugo Álvarez.

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Yuri; Jauregizar, Galarreta; Berenguer, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a RC Celta y Athletic Club de la jornada 16 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 14 de diciembre a las 16.15 horas en el Abanca Balaídos.

DÓNDE VER

El duelo entre los celtiñas y los rojiblancos se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.