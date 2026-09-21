El Real Madrid arranca obligado el reto de la Champions Femenina

Linda Caicedo y Felicia Schröder en el Real Madrid-Ajax - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid arrancará este martes en el Estadio Alfredo di Stéfano (21.00 horas) su andadura en la fase de liga de la Liga de Campeomes Femenina 2026-2027 con un duelo de exigencia ante el Paris Saint-Germain francés, frente al que está casi obligado a no dejarse puntos por el calendario que tiene por delante.

Tras superar al Ajax neerlandés en el 'playoff', el conjunto madridista ya se ha convertido en un asiduo de la Champions, competición que jugará por sexta temporada consecutiva y en la que espera seguir mostrando crecimiento competitivo como en los últimos años, aunque este año no tiene mucho margen para el despiste como el de la pasada campaña, que le complicó las cosas.

Entonces, el equipo que entrena Pau Quesada visitaba al eliminado FC Twente neerlandés dependiendo de sí mismo para estar en el 'Top 4' y pasar directo a cuartos, pero sólo pudo empatar y no sólo tuvo que ir al 'playoff' sino que el sorteo le emparejó con el FC Barcelona, que le cerró el paso de forma clara tras dos severas goleadas (2-6 y 6-0).

Fue la tercera vez que el Real Madrid alcanzó los cuartos, donde las blaugranas también fueron verdugos en 2022 y el Arsenal FC inglés en 2025. Romper ese techo no se antoja sencillo, sobre todo por la liguilla que tendrá que afrontar y cómo le ha diseñado el camino el sorteo de partidos, con un inicio que puede ser clave para sus ambiciones.

El primer rival para las merengues será el PSG, un rival no tan potente como antaño y al que la pasada campaña fue capaz de batir a domicilio, pero que siempre es de un buen nivel competitivo y ante el que no puede fallar, tanto por jugar en el Di Stéfano, que debe ser un fortín en Europa, como por el futuro más cercano; tras este partido, le tocarán los dos más complicados, ante el Manchester City inglés y el FC Bayern Múnich alemán, ambos además a domicilio.

Por ello, el equipo madrileño debe dar su mejor medida para sumar el máximo número de puntos posibles para no tener urgencias para el tramo final, empezando por repetir victoria ante el conjunto parisino, con el que ya se ha medido en cinco ocasiones, con sólo ese triunfo del año pasado como resultado positivo. De hecho, el PSG no ha perdido en el Di Stéfano tras sus visitas de 2021 (0-2) y 2022 (0-0), aunque entonces era teóricamente mucho más potente que el de ahora.

El Real Madrid tendrá que salir con tensión y demostrando que quiere instalarse entre los mejores de Europa apoyado en la profunda renovación de su plantilla, con la que espera dar ese salto competitivo tan esperado y que el año pasado se vislumbró por momentos con ese triunfo en París, la victoria ante el Wolfsburgo alemán o la goleada a la AS Roma italiana.

Para ello, deberá alejar las dudas que parece haber mostrado en este inicio de temporada y que ya le costaron dos puntos en la Liga F Moeve al empatar en casa sin goles ante la SD Eibar. Ahí no contó con su estelar fichaje, la joven delantera sueca Felicia Schröder, que ha empezado muy entonada la temporada y que será la gran amenaza junto a Linda Caicedo en el explosivo ataque madridista.

La delantera colombiana llegará descansada a este primer choque de Champions, ya que no jugó el pasado sábado en la victoria por 3-1 ante el Valencia CF en el torneo doméstico, donde Pau Quesada rotó con jóvenes canteranas y dio descanso igualmente a futbolistas como María Méndez, Eva Navarro, Lotte Keukelaar, Janou Leuvels y Andreia Jacinto, que se perfilan titulares ante el PSG.

Además, aunque ha perdido a la centrocampista francesa Sandie Toletti por lesión y sigue sin poder contar con Irune Dorado, todavía en el Mundial Sub-20 con la selección española, el técnico valenciano ya puede disponer de la centrocampista alemana Sara Däbritz y de la extremo española Athenea del Castillo para aumentar la profundidad de su plantilla.

Enfrente, un PSG que ha empezado con fuerza la temporada, en la que se mantiene invicto, ganando sus tres partidos en su liga y superando al Eintracht Frankfurt alemán en el 'playoff' de acceso a la Champions con un demoledor 5-1 en casa que desequilibró el 1-1 de la ida en Alemania.

Un equipo que dirige Paulo César en el que sobresalen los nombres de futbolistas internacionales como la francesa Sakina Karchaoui y la nigeriana Rasheedat Ajibade, ex del Atlético de Madrid, y con dos exmadridistas como Olga Carmona, sin participación en este su segundo año en el PSG, y Naomie Feller, que se perfila titular.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Frohms; Navarro, Lakrar, Méndez, Leuvels; Angeldahl, Senss, Jacinto; Keukelaar, Schröder y Caicedo.

PARIS SAINT-GERMAIN: Kiedrzynek; Chagas, Mbock, Dudek, Gilbert; Kanjinga, Echegini, Ebayilin, Karchaoui; Feller y Ajibade.

--ÁRBITRA: Ivana Projkovska (MAC).

--ESTADIO: Alfredo di Stéfano.

--HORA: 21.00/Disney+.