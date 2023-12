El Real Madrid cierra 'in extremis' el pleno europeo

El conjunto madridista se impone 2-3 al Union Berlin con gol final de Ceballos y doblete de Joselu



MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid concluyó este martes la fase de grupos de la Liga de Campeones 2023-2024 con una nueva victoria, por 2-3 ante el Union Berlin alemán que le sirvió para certificar el pleno de puntos en esta primera parte del camino en la máxima competición continental que ahora aparcará hasta febrero de 2024 cuando den comienzo los cruces.

El conjunto madridista no falló en el Olympiastadion de la capital alemana. No le hizo un partido extremadamente brillante, pero sí plasmó su superioridad ante un equipo local que no arriesgó demasiado, pero que, aferrado a su portero, llegó a ir por delante primero y luego igualado en el minuto 89. Joselu, con un doblete a base de cabezazos, fue el encargado de remontar, y Ceballos, de asegurar el pleno.

La noche en Berlín comenzó con susto para el 14 veces campeón de Europa, que no rotó tanto como se esperaba y no dio descanso a Valverde, Bellingham y Rodrygo. Modric erró en la salida de balón y este acabó finalmente en las botas de Behrens, que no ejecutó del mejor modo posible su disparo a pocos metros de Kepa Arrizabalaga, aunque el portero vasco estuvo ágil para evitar el tempranero 1-0. A partir de ahí, sin embargo, el choque sólo tuvo una dirección, hacia el área local, hasta el minuto 46.

Pese a este aviso, el conjunto de Carlo Ancelotti se hizo rápida y totalmente con el mando del choque y gozó de buenas ocasiones en el primer tramo de encuentro y en los compases finales de los primeros 45 minutos para haberse ido por delante en el marcador al descanso, pero se fue por detrás de forma inesperada.

Ronnow replicó a Kepa con otra buena intervención a la primera llegada al área de Bellingham, fino en la maniobra para hacerse de su marcador, y el inglés tuvo otro aviso, pero estuvo menos atinado en su ejecución tras un buen envío de Fran García. El dominio madridista crecía con el paso de los minutos y Joselu se elevó para cabecear otro buen centro del lateral zurdo que se fue lamiendo el travesaño.

El Union prefería refugiarse y aguantar el por momentos rondo al que le sometió el Real Madrid. Pero el equipo visitante no pudo transformar su apabullante dominio en más claras ocasiones y, salvo un par de intentos desde fuera del área de Bellingham y Modric, no rozó el gol hasta los minutos finales. Joselu evidenció que no está en su momento más acertado y no aprovechó un 'regalo' con un disparo de exterior que se fue por poco y con Rodrygo bien colocado. Mejor fue la que tuvo Modric poco después, con un penalti innecesario de Diogo Leite por mano, pero que lanzó demasiado centrado para que lo repeliese Ronnow.

El equipo de Ancelotti se prestaba para irse a descansar a vestuarios y lo hizo 'antes de tiempo' y esa pequeña desconexión le penalizó. Un saque largo del guardameta local le obligó a tener que ir por detrás. Nacho no logró despejar y Alaba aunque sí lo hizo, fue de forma errática para que Volland llegando desde atrás batiese a Kepa y pusiese un sorprendente 1-0.

JOSELU REMONTA A BASE DE CABEZAZOS

El técnico italiano metió a Kroos por Valverde para un segundo tiempo que discurrió por los mismos parámetros que el primero. Susto, esta vez algo menor, con un cabezazo de Gosens, y dominio claro del 14 veces campeón de Europa, que tardó en empatar por culpa de un Rannow que seguía entonado y que realizó dos paradas de mucho mérito a Lucas Vázquez y, sobre todo, a Rodrygo en un cabezazo a bocajarro que sacó con un brazo como un portero de balonmano.

Pero finalmente el Real Madrid encontró el camino del gol. Rodrygo, más participativo en este segundo tiempo, desbordó por banda y su centro lo conectó Joselu en plena pugna con un rival para firmar el 1-1 justo pasada la hora de juego. El gallego, como buen '9', se reencontró con el gol y en su siguiente remate, tras otro buen centro de un notable Fran García, apenas diez minutos después, también lo envió a la red con un cabezazo esta vez a más baja altura.

Nenad Bjelica trató de reaccionar y metió cambios netamente ofensivos en busca del triunfo que necesitaba para quedarse el billete para la Liga Europa, mientras que su rival fue aflojando un tanto. El Union supo aprovecharlo y, tras un aviso de Laidouni, logró el empate con un disparo desde fuera del área de Kral ante cierta falta de contundencia en la zaga madridista. El equipo alemán aceptó el necesario intercambio de golpes y ahí la 'pegada' fue madridista con el gol final de Ceballos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: UNION BERLIN, 2 - REAL MADRID, 3 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

UNION BERLIN: Ronnow; Jaeckel (Becker, min.75), Knoche, Diogo Leite, Roussillon; Khedira (Kral, min.75), Haberer; Gosens (Laidouni, min.75), Volland (Aaronson, min.82), Juranovic (Trimmel, min.82); y Behrens.

REAL MADRID: Kepa; Lucas Vázquez, Nacho, Alaba (Rüdiger, min.71), Fran García; Modric, Valverde (Kroos, min.46), Ceballos (Nico Paz, min.90), Bellingham; Rodrygo (Brahim, min.80) y Joselu.

--GOLES.

1-0, minuto 46. Volland.

1-1, minuto 61. Joselu.

1-2, minuto 72. Joselu.

2-2, minuto 85. Kral.

2-3, minuto 89. Ceballos.

--ÁRBITRO: Rade Obrenovic (SLO). Amonestó a Khedira (min.35) y Laidouni (min.76), por el Union, y a Bellingham (min.35) y Alaba (min.55), por el Real Madrid.

--ESTADIO: Olympiastadion.