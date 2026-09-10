Barça y Real Madrid regresarán tras el parón el sábado 10 de octubre ante Getafe y Villarreal

Archivo - El jugador del Real Madrid Vinicius Junior durante el partido de la temporada pasada ante el Villarreal.- Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid - Villarreal de la jornada 8 de LaLiga EA Sports se disputará el sábado 10 de octubre en el Santiago Bernabéu (21.00 horas), mientras que el FC Barcelona recibirá al Getafe en el Spotify Cam Nou también en la jornada sabatina (18.30 horas), en el que será la vuelta a la competición de blancos y azulgranas tras el parón de selecciones.

LaLiga EA Sports volverá tras el primer parón de selecciones el viernes 9 de octubre con la jornada 8. Málaga y Espanyol inaugurarán el fin de semana futbolístico en La Rosaleda a las 21.00 horas. Una fecha liguera en la que Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid jugarán en sábado. Los blancos lo harán en el Bernabéu ante el Villarreal a las 21.00 horas, los 'culers' ante el Getafe en el Cam Nou a las 18.30 horas, y los rojiblancos a las 16.15 horas frente al Deportivo Alavés en Mendizorroza.

En la jornada, previa a la segunda jornada de la Liga de Campeones, la completan el Rayo Vallecano - Athletic Club, sábado 14.00 horas; el Elche - Celta, 14.00 horas, Real Sociedad - Deportivo de A Coruña, 16.15 horas, Real Betis - Osasuna, 18.30 horas, RC Racing - Valencia, 21.00 horas, todos ellos el domingo; y el Levante - Sevilla, el lunes a las 21.00 horas.