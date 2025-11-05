El Real Madrid hará el 23 de noviembre su Asamblea General Ordinaria de Socios Representantes

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva del Real Madrid ha convocado este miércoles a sus socios representantes del periodo comprendido entre el 4 de octubre de 2024 y el 4 de octubre de 2028 a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará de forma presencial y telemática en el pabellón de baloncesto del club merengue en Valdebebas.

"La Asamblea General Ordinaria se celebrará a las 9.00 h, en primera convocatoria, y a las 10.00 h, en segunda si fuera preciso", señaló la entidad blanca. El informe de Florentino Pérez, presidente del club, abrirá el orden del día para luego pasar al examen y la aprobación de la liquidación del presupuesto junto a la memoria, el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como las consolidadas con las empresas participadas correspondientes al ejercicio 2024/25.

El tercer punto del orden del día será examinar y aprobar, en su caso, el presupuesto consolidado de ingresos y gastos, así como el proyecto de actividades para el ejercicio 2025/26. Después se verá la propuesta de cuotas sociales para la temporada 2026/27 y se acabará con ruegos y preguntas.