El Real Madrid inicia el asalto al trono del campeón

El conjunto madridista inicia en el Bernabéu su cuarto de final de Champions ante el City con el recuerdo del año pasado



MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid iniciará este martes el asalto al trono del actual campeón de la Liga de Campeones, el Manchester City inglés, al que recibe este martes en el Estadio Santiago Bernabéu (21.00 horas) en la ida de los cuartos de final con el objetivo de lograr el mejor resultado posible para la vuelta de la semana que viene en el Etihad y poder tomarse la revancha de lo sucedido la pasada campaña.

El caprichoso bombo parece haber deseado crear una especie de nuevo 'clásico' del fútbol continental con un nuevo cruce entre madridistas y 'citizens' en la Champions por tercer año consecutivo y por cuarta en las últimas cinco temporadas. De momento, están igualados con dos pases para cada uno: en las semifinales de 2015-2016 y de 2021-2022 para el 14 veces campeón de Europa, y en los octavos de 2019-2020 y en las semifinales de la 2022-2023 para el campeón inglés, el único de los cuartofinalistas que lo ha ganado todo.

Carlo Ancelotti, en su partido 200 en la máxima competición continental como entrenador, volverá a desafiar la pizarra de Pep Guardiola, que tendrá la ventaja de nuevo de la vuelta en su estadio, un feudo hasta ahora inexpugnable para su rival, donde en sus dos últimas visitas ha recibido nueve goles, cuatro en la última que significó su adiós y una de sus peores noches europeas de los últimos tiempos.

El Manchester City se tomó la revancha de la épica remontada merengue de mayo de 2022 y, tras el 1-1 de la ida en el Bernabéu, derribó con autoridad (4-0) de su trono al entonces campeón, que es ahora el que quiere la revancha en una eliminatoria que abre dos semanas claves para sus aspiraciones de ganar títulos.

De momento, el líder de LaLiga EA Sports ha podido preparar con mimo este primer capítulo de un cruce destinado seguramente a decidirse en Manchester. El Real Madrid ha sido beneficiado por el parón por la final de la Copa del Rey, lo contrario que su rival, que ha tenido dos partidos antes de jugar en la capital, donde habrá que ver si se ve un duelo similar al del año pasado, con más precauciones en los primeros 45 que en los segundos.

Pero ambos equipos han cambiado algo su cara respecto a hace casi un año. El madridista ha adoptado una nueva forma para acomodar a Bellingham, que estará ante su primera gran noche europea dispuesto a ser decisivo, y menor presencia de un '9' como Benzema, más sencillo de vigilar en teoría para un equipo visitante acuciado por las bajas atrás, pero que de mediocampo hacia delante está a un gran nivel, gracias al cuarteto que forman Rodri Hernández, Bernardo Silva y, sobre todo, Kevin de Bruyne y Phil Foden.

LA DUDA DE TCHOUÁMENI

El belga y el inglés llegan muy entonados y tapando en parte el mal tramo que está atravesando Haaland, anulado en la anterior eliminatoria en la ida por Rüdiger y que no marcó en ninguno de los dos partidos. El noruego no parece tan letal como la pasada temporada, pero aún así lleva ya 30 goles entre Premier (19), Champions (6) y FA Cup (5), y volverá a exigir una noche de mucha concentración no sólo a la zaga madridista sino también a su mediocampo, que tendrá que evitar que al '9' le lleguen buenos balones.

Y en esta misión es donde radican las mayores dudas para Ancelotti, que debe elegir el compañero de Rüdiger de nuevo entre un central puro como Nacho o el reconvertido Tchouámeni, más contundente en el juego aéreo y más sólido en la salida de balón. Esto afectaría al centro del campo porque si el elegido es el capitán, el francés podría entrar en la terna de centrocampistas.

Ahí, para la 'batalla' ante Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden y Kovacic, el técnico italiano alineará, salvo sorpresa, a Kroos, Valverde y Bellingham, mientras que la plaza restante sería para Camavinga o para Tchouámeni si este no juega en la zaga. Arriba, el 'descansado' Vinícius Júnior, con el peligro de estar apercibido como el inglés y los dos centrocampistas franceses, y Rodrygo buscarán aprovechar su movilidad y calidad para hacer daño a una defensa con dudas y sin laterales 'reales'.

Y es que Guardiola, pese a que recupera a Stones y a Ederson en la portería, no podrá contar ni con Walker, su mejor antídoto contra el '7' madridista, ni Aké, y tiene la duda de Gvardiol, para configurar su cuarteto de medios. Si el croata no está listo, el suizo Akanji, también central, sería la opción para el lateral izquierdo, mientras que el joven Ricco Lewis podría ser la del derecho.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Tchouámeni, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham; Vinícius Jr y Rodrygo.

MANCHESTER CITY: Ederson; Akanji, Stones, Dias, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Kovacic, Foden; y Haaland.

--ÁRBITRO: François Letexier (FRA).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/Movistar Liga Campeones.