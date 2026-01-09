El Real Madrid puede igualar la balanza en la cuarta final de Supercopa seguida contra el Barça

Archivo - Los jugadores del FC Barcelona hacen un pasillo a los jugadores del Real Madrid tras perder los blancos el Clásico de la final de la Supercopa de España 2025, en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah - Europa Press/Contacto/Ismael Adnan - Archivo

BARCELONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

FC Barcelona y Real Madrid disputan este domingo en el King Abdullah de Yeda la cuarta final consecutiva entre ambos en la Supercopa de España, en una lucha entre rivales que es un clásico en sí misma desde que la Real Federación Española de Fútbol llevó, a modo de final a cuatro, la competición a Arabia Saudí.

En una competición que reúne normalmente a campeones y subcampeones de Liga y Copa del Rey, o en su defecto a los mejores clasificados en la competición doméstica, es normal que Real Madrid y FC Barcelona, los mejores en el palmarés de ambas competiciones, disputen la Supercopa. Pero, desde que se instauró el formato actual con cuatro participantes, tampoco ha habido mucho lugar a las sorpresas.

Así que la de este domingo será la cuarta final consecutiva entre Barça y Madrid en Arabia Saudí, de las seis ediciones disputadas --contanto la actual-- en suelo árabe. Con la excepción de 2021, que por la COVID-19 la final se jugó en Sevilla, desde 2020 la Supercopa se juega en el país árabe y en las últimas cuatro ediciones ha habido Clásico en la final. Y la de este 2026 puede servir para igualar la balanza o para decantarla del todo a favor del club blaugrana.

Porque sí, los últimos precedentes son más 'culers' que no 'merengues'. En 2025, el Barça reconquistó la Supercopa perdida en 2024 con un 5-2 que fue un 'antes y un después' en la primera campaña con Hansi Flick, impulsando el proyecto hacia lo que terminaría siendo un triplete nacional al sumar Liga y Copa del Rey.

Y por cosas del destino, esa 'manita' también se disputó en el King Abdulaziz Sports City, un escenario en el que los 'culers' --que eran minoría en la grada-- vibraron con la remontada del Barça al gol tempranero de Kylian Mbappé y que ahora volverá a disfrutar de una nueva final entre Barça y Madrid.

Eso sí, en 2024 fue el Real Madrid quien ganó, y también con holgura y clara superioridad, por 4-1 al equipo blaugrana entrenado entonces por Xavi Hernández. En una noche en la que brilló Vinícius Júnior con un 'hat-trick', el mismo jugador que pasa ahora por una racha de 19 partidos sin marcar y que en su Santiago Bernabéu recibe alguna que otra pitada que en Arabia pareció, tímidamente, aparecer tras la semifinal contra el Atlético de Madrid.

Previamente a ese 4-1, en la primera de las cuatro finales seguidas, el Barça se impuso --en la temporada 2022/23-- con un marcador de 1-3 y goles de Gavi, Lewandowski y Pedri. La tónica parece clara; no hay Clásicos parejos en Arabia Saudí en la disputa por el primer título del año.

Más allá de las finales, ambos equipos también se cruzaron en las semifinales de la temporada 2021/22, en un duelo que terminó con eliminación 'culer' (2-3). Pero en esta cuarta final seguida el equipo del discutido Xabi Alonso quiere volver a imponer su nombre en el palmarés y evitar que el Barça de Flick vuelva a empezar el 2026 como lo hizo en 2025; con un triunfo supercopero que, además, pondría el 3-1 a su favor en esta reciente y abierta lucha en Arabia.