El Real Madrid quiere asegurar los cuartos en Champions

Las de Alberto Toril pueden sellar su billete a la siguiente fase por la vía rápida si vencen a un Twente al que golearon hace una semana

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se enfrenta este miércoles (18:45 horas) al FC Twente en la cuarta jornada de la fase de grupos de la UEFA Women's Champions League, apenas una semana después de golear (7-0) al equipo neerlandés y con el objetivo de lograr el billete a los cuartos de final de la competición continental, y así olvidar también el varapalo en forma de goleada (0-4) sufrido en Liga F frente al FC Barcelona.

El Grolsch Veste, con capacidad para 30.000 espectadores, acoge este miércoles (18.45/DAZN) un partido crucial para el futuro continental de las blancas, que pueden certificar su presencia entre los ocho mejores equipos del torneo por segunda vez en su corta historia --solo lo ha conseguido en su primera participación en Europa--, y después de una pasada temporada en la que apenas sumó un punto en la fase de grupos.

Ahora, la situación es muy diferente, el 7-0 en el Alfredo Di Stefano hace una semana dio mucho aire a las de Toril en Europa y les permitió dar un paso de gigante hacia ese deseado 'top 8' europeo. Ese partido del Grupo B fue una oda a la efectividad de las madridistas, que dominaron el encuentro de principio a fin con goles de Signe Bruun, María Méndez --por partida doble--, Naomie Feller, Caroline Weir, Oihane Hernández y Carla Camacho.

No obstante, Toril ya advirtió en la previa de que el encuentro de este miércoles se parecerá en poco al toma y daca de la semana pasada. "Va a ser un partido complicado. Si pensamos que va a ser como la ida, estamos muy equivocados. Tenemos que estar muy concentradas, si lo estamos, tenemos opciones de cerrar esta fase de grupos y llegar a cuartos. Es un premio grande y somos conscientes de ello", comentó sobre un objetivo para el que necesitan vencer y que el Celtic no gane al Chelsea en el otro duelo del Grupo B.

Aunque el conjunto madridista llega a este importante partido con la contundente derrota por 0-4 frente al FC Barcelona en el recuerdo. Este sábado volvió a manifestarse la distancia que existe entre los dos equipos rivales, con un Toril que reservó alguna pieza y optó por un sistema de cuatro centrocampistas, sacrificando a Linda Caicedo, que no funcionó.

Por ello, sin las lesionadas Antonia Silva y Athenea del Castillo, se esperan cambios, como el regreso al once titular de la propia Caicedo y de Signe Bruun, reemplazando esta a Alba Redondo en la punta de ataque. Además, Shei García podría aparecer en el carril defensivo derecho, mientras que Toletti, que ya tuvo minutos contra el Barça, también aspira a ser titular tras superar su lesión de rodilla.

Concentración, seriedad y compromiso defensivo deberán ser los ingredientes del triunfo en Países Bajos, confiando las madridistas en seguir igual de finas de cara a gol que en el partido en el Di Stefano. Además, su racha lejos de su feudo es casi inmaculada. Este curso solo han perdido ante el Chelsea --con el que pelearía por el primer puesto del grupo si vencen este miércoles--, y en lo que va de 2024 solo suman cuatro derrotas como visitantes en 20 partidos.

Las madridistas intentarán hacer los deberes y no complicarse en las dos últimas jornadas ante un Twente que demostró debilidad defensiva y demasiada inocencia en el encuentro disputado en Madrid la semana pasada. Sin embargo, esta es la última bala de un equipo cuya jugadora más veterana --Kayleigh van Dooren-- tiene 25 años para seguir compitiendo con el Real Madrid por el segundo puesto del Grupo B --son terceras con 3 puntos, 3 menos que el conjunto merengue-- es rascar al menos un empate este miércoles.

El equipo campeón el año pasado de la Eredivisie no ha comenzado bien este curso y su dinámica no es muy halagüeña. Son quintas en Liga con 11 puntos, a 8 del PSV y el Ajax --ambos con 19 liderando la tabla--, muy lastradas por su escasa producción ofensiva (12 goles entre Liga y Champions). En el grupo empezó bien, con victoria en Glasgow (0-2), con doblete de Van Dooren, pero luego no pudo con el Chelsea (1-3) en su único partido del grupo en casa.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC TWENTE: Clark; Vliek, Carleer, Knol, Tuin; Te Brake, Van Dooren, Van Ginkel; Andradottir, Van Dijk y Peddemors.

REAL MADRID: Misa; Shei García, Lakrar, Méndez, Carmona; Leupolz, Angeldal, Toletti; Weir, Bruun y Caicedo.

--ÁRBITRA: Katalin Kulcsár (HUN).

--ESTADIO: De Grolsch Veste.

--HORA: 18.45/DAZN.