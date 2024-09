El Real Madrid sigue en busca de su mejor versión

Los de Ancelotti, con solidez defensiva pero sin el brillo ofensivo esperado, no pueden perder ritmo ante un Espanyol en racha

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibe este sábado al RCD Espanyol en la jornada 6 de LaLiga EA Sports 2024-2025, con la misión obligatoria de encontrar su mejor versión y el brillo ofensivo, sin descuidar su buen desempeño defensivo, todo ello para mantener su invicto y recortar puntos con el líder, ante un conjunto 'perico' que quiere alargar su gran momento asaltando una plaza en la que no ganan desde casi tres décadas.

El Santiago Bernabéu acoge este sábado (21.00 horas) al Espanyol dentro de este 'minimaratón' hasta el próximo parón de selecciones. Y no quiere perder comba para no ceder más puntos con el FC Barcelona (15), ahora líder con cuatro puntos de ventaja sobre los madridistas, después de sus dos únicos empates ante RCD Mallorca y la UD Las Palmas, que frenaron un inicio con altibajos.

'El Real Madrid vence, pero no convence' es el mejor titular para definir un arranque que ha rebajado las expectativas generadas, sobre todo por juntar en el once a Jude Bellingham, Rodrygo Goes, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé. Carlo Ancelotti no acaba de dar con la fórmula para que todas las piezas encajen, con desajustes que preocupan, aunque con el paso de los partidos el italiano confía en que el engranaje se vaya engrasando.

Parece haber entrado en mejor dinámica, después de dejar atrás ese empate en Gran Canaria con tres victorias consecutivas en las que solo ha encajado un gol en contra y ha marcado siete. Además, pudo confirmar con un 3-1 su puntería y pegada en Champions ante el Stuttgart, aunque no sin sufrimiento contra un conjunto alemán que generó y puso en serios aprietos a un gran Thibaut Courtois.

Este inicio sin la contundencia esperada genera dudas en el sistema que debe componer Ancelotti, que debe decidir si mantener el 4-3-3 o volver al 4-4-2 en rombo, lo que permitiría reforzar el centro del campo y quitar a un atacante. Esta podría ser la fórmula de este sábado, partido en el que se prevén rotaciones para dar descanso a piezas importantes, antes de iniciar el esprint de tres duelos en los próximos 12 días, con un derbi en el Metropolitano y la segunda jornada de Champions.

Con las bajas confirmadas de Brahim Díaz, Eduardo Camavinga, David Alaba y Dani Ceballos, los laterales podrían ser parte de esos cambios y Lucas Vázquez, sustituido al descanso en Champions, y Fran García podrían tener minutos. Tampoco se descarta que Luka Modric o Arda Güler aparezcan como interiores, mientras Endrick será titular ante el Espanyol o el Alavés el próximo martes, según anunció Ancelotti.

Todo ello para defender su extraordinario rendimiento en el Santiago Bernabéu, enlazando ya 35 encuentros en todas las competiciones sin conocer la derrota; la última, el 8 de abril de 2023 ante el Villarreal (2-3). Escenario imponente aún más para el RCD Espanyol, que no gana en Chamartín desde abril de 1996, más de 28 años sin celebrar un triunfo.

Los 'pericos', sin embargo, llegan enchufados y con la confianza por las nubes. En su regreso a 'Primera', y después de caer en los dos primeros partidos y empatar en el tercero sin marcar ni un solo gol, ha conseguido enderezar el rumbo con dos victorias seguidas ante Rayo Vallecano (2-1) y Alavés (3-2), dos rivales directos por el objetivo y en Cornellà. Un arranque muy positivo que les coloca en la zona noble con 7 puntos, y una gesta con triunfo les metería en la lucha por Europa.

Los de Manolo González, en su primera victoria al Santiago Bernabéu al pasar de Segunda RFEF a Primera, viajan a Madrid con la baja segura de Edu Expósito, lesionado de larga duración, y con la duda de Fernando Calero por un esguince de tobillo. Y en este inicio notable tiene mucho que ver un Javi Puado entonado, con un 'hat-trick' ante el Alavés en la última jornada.

Será la gran amenaza, junto a Véliz, para la defensa blanca, con dudas en los últimos partidos a la hora de salir con el balón. Además, González tendrá que decidir si refuerza el centro del campo o mantiene el dibujo habitual. Podría alinear defensa de cinco, con Tejero o Jofre como carrilero, mientras en el centro del campo tendrán la responsabilidad Král, Gragera y Pol Lozano.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy; Tchouameni, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Mbappé y Vinícius Júnior.

RCD ESPANYOL: Joan García; Tejero, El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero; Gragera, Král, Lozano; Véliz y Puado.

--ÁRBITRO: Munuera Montero (C. Andaluz).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/M+ LaLiga.