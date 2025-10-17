Real Oviedo - Espanyol: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La novena jornada de LaLiga EA Sports arranca este viernes, tras el último parón internacional, con un duelo entre el Real Oviedo y el RCD Espanyol en el Carlos Tartiere, feudo en el que los ovetenses, que estrenan entrenador, tan sólo han podido gozar de un triunfo en su regreso a Primera y donde esperan romper con la mala racha, igual que unos 'pericos' que suman cuatro jornadas sin ganar.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Oviedo: Aarón; Nacho Vidal, Baily, Costas, Alhassane; Dendoncker, Colombatto; Hassan, Ilic, Chaira; y Rondón.

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Riedel, Romero; Urko, Lozano, Edu Expósito; Dolan, Roberto y Pere Milla.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Real Oviedo y Espanyol de la jornada 9 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el viernes 18 de octubre a las 21.00 horas en el Carlos Tartiere.

DÓNDE VER

El duelo entre los carbayones y los pericos se podrá ver por televisión a través de los canales DAZN LaLiga (en abierto) y Movistar LaLiga.