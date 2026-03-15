La Real sigue de dulce y aprovecha el empate entre Betis y Celta

Real Sociedad - CA Osasuna - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

El equipo 'txuri-urdin' fulminó (3-1) a Osasuna

El Mallorca salió del descenso en una polémica remontada al Espanyol

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La Real Sociedad se impuso (3-1) al CA Osasuna este domingo en la jornada 28 de LaLiga EA Sports y aprovechó el empate (1-1) entre Real Betis y RC Celta para terminar de irrumpir en la pelea europea de la tabla, mientras que el Mallorca salió del descenso con su remontada (2-1) contra el Espanyol.

Los de Pellegrino Matarazzo lucieron una vez más en Anoeta, donde la afición local se frota aún los ojos con la reacción de su equipo al primer tramo de temporada. La Real, finalista de la Copa del Rey, se colocó con 38 puntos, aprovechando también la derrota del Espanyol y evitando ser cazado por Osasuna, para dar ritmo a su persecución por la sexta, a tres puntos, y quinta plaza.

El cuadro 'rojillo' rondó el gol de inicio, incluso con un balón al poste de Víctor Muñoz, pero la Real saltó a la yugular con la presión y el juego vertical. Un penalti de Enzo Boyomo lo convirtió Mikel Oyarzabal en el minuto 24 y, cuatro después, un gran disparo de Gonçalo Guedes supuso el 2-0. En el segundo periodo, el estado de gracia del portugués supuso el doblete, con Beñat Turrientes de asistente particular, mientras que Víctor Muñoz, el mejor de los suyos, firmó el golazo de la honra visitante.

Por otro lado, el Betis y Celta se quedaron como estaban, quinto y sexto con tres puntos entre ambos, después de empatar en La Cartuja. El partido de favoritos a la zona noble y, además, inmersos en los octavos de final de la Liga Europa, se repartió de manera justa, después de una mitad, y con gol, para cada equipo.

El conjunto gallego fue mejor en el primer tiempo, y Ferran Jutglá adelantó a los visitantes en un disparo lejano mal gestionado por el portero Álvaro Valles. El Betis, que pudo encajar el segundo, empezó su reacción antes del descanso, con un buen cabezazo de Abde, y en el segundo tiempo terminó de cambiar el guion. Héctor Bellerín hizo el 1-1 y Ionut Radu impidió más daño bético, aunque en ambos equipos se dejó notar también el miedo a perder.

En sesión matinal en Son Moix, el Mallorca sumó tres puntos de oro ante un Espanyol indignado con las decisiones arbitrales. El cuadro balear remontó el 0-1 de Charles Pickel, precisamente desde la expulsión del jugador perico en el minuto 54 por una dura entrada. El partido se había animado con ocasiones locales pero el gol visitante puso contra las cuerdas al Mallorca.

Los de Martín Demichelis vieron la luz con esa roja y se fueron a por la remontada. El Espanyol se defendió bien pero encajó el 1-1 de Pablo Torre, también protestado por los catalanes por una falta previa. Samu Costa, protagonista de esa acción, fue quien firmó el 2-1 ya en el 88' para sacar al equipo bermellón de la zona de descenso y alargar a tres meses sin ganar el bache del Espanyol.