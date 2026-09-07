La Real Sociedad deja en agonía al Elche y Getafe y Celta firman tablas

El portero del Elche Matías Dituro - Europa Press/Contacto/David Ramirez

BARCELONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cuarta jornada de LaLiga EA Sports se ha cerrado este lunes con una intensa sesión de emociones fuertes, marcada por el agónico y loco triunfo de la Real Sociedad en el Martínez Valero ante el Elche (2-3) tras pasar del 0-3 anulado por el VAR a jugar con diez los donostiarras y verse empatados a dos, y por las tablas firmadas entre el Getafe y el Celta de Vigo (1-1) en el Coliseum en un choque de alto voltaje decidido en la segunda mitad y condicionado por la expulsión del azulón Zaid Romero.

La Real Sociedad logró una agónica y surrealista victoria ante el Elche CF (2-3) en el cierre de la jornada. En un encuentro en el que los donostiarras pasaron de acariciar el 0-3 a quedarse con diez futbolistas, ver cómo los ilicitanos empataban el choque y terminar llevándose los tres puntos en el minuto 90 para acabar con las ilusiones de un Elche que sigue escuchando pitos de su afición.

Con este triunfo, el conjunto 'txuri-urdin' da un importante salto hacia los puestos nobles de la tabla, al situarse noveno con 7 puntos y regresando a la senda del triunfo, mientras que el Elche se queda de vacío tras rozar la hazaña, penúltimo con 1 punto, en un lunes liguero completado con las tablas entre Getafe y Celta (1-1) en el Coliseum, con ambos equipos también cerca de la zona del descenso.

El cuadro vasco encarriló el choque en una primera mitad de máxima efectividad. En el minuto 11, tras un saque de esquina y varios despejes defectuosos de la zaga local, Job Ochieng --el mejor del partido-- cazó el balón en la cruceta del área pequeña para fusilar a Matías Dituro con un disparo imparable a la escuadra. Veinte minutos después, un error en la salida de balón franjiverde fue castigado por el propio Ochieng, que asistió atrás para que Yangel Herrera conectase un latigazo cruzado que terminó colándose por bajo de las manos del guardameta argentino para colocar el 0-2.

El partido saltó por los aires sobre la hora de juego. Luka Sucic anotó en el minuto 61 lo que parecía el 0-3 definitivo, pero el VAR anuló el tanto por una mano previa de Jon Martín que además conllevó su expulsión con roja directa en el 64. Del posible gol de la tranquilidad se pasó al drama visitante, ya que apenas tres minutos después, en el 67, Thomas Lemar sorprendió a todos desde fuera del área con un ajustado zapatazo de diestra -su pierna menos hábil- para superar a Unai Marrero y meter al Elche en el partido con el 1-2.

Espoleado por la superioridad numérica y el empuje de su afición, la misma que había pitado a Dituro y a otros de sus jugadores, el equipo ilicitano se lanzó en tromba a por la igualada. Tras varios avisos claros salvados por Marrero, la insistencia local encontró premio en el minuto 74, cuando una internada por la banda acabó en un centro medido para que Fer Niño empujase el balón en la misma boca de gol, desatando la locura en el feudo franjiverde con el 2-2.

Sin embargo, cuando el Elche buscaba culminar la gesta, la Real Sociedad demostró un coraje formidable a la contra. En el minuto 90, Ochieng firmó su particular recital con una nueva asistencia para que Sucic se resarciera de su gol anulado, cruzando el balón raso junto al poste izquierdo para sellar el definitivo 2-3. La victoria mete de lleno a la Real en la pelea por Europa y deja golpeado al Elche en la zona baja, apretada también tras el 1-1 en Madrid entre azulones y celestes.

REPARTO DE PUNTOS EN EL COLISEUM

Y es que el Getafe CF y el RC Celta de Vigo empataron (1-1) en el Coliseum en el partido previo, en un encuentro tenso e igualado en el que el gol inicial de Martín Satriano para los locales fue neutralizado por Carl Starfelt en la segunda mitad, antes de que la expulsión por doble amarilla del central azulón Zaid Romero dejara a los madrileños con diez futbolistas en el tramo final.

El conjunto local tomó la iniciativa en el marcador durante una primera mitad de brega y contratiempos. Tras la retirada prematura por lesión de Kiko Femenía a los ocho minutos, el cuadro local encontró el premio a balón parado en el minuto 21, cuando el delantero uruguayo Martín Satriano cazó un balón suelto tras un saque de esquina para conectar un potente remate con la derecha directamente a la escuadra y batir a la zaga celeste.

Tras el descanso, el Celta dio un paso al frente y logró igualar la contienda en el minuto 57 aprovechando también la estrategia. Hugo González botó un preciso córner al corazón del área que el central sueco Carl Starfelt remató impecablemente de cabeza a la escuadra derecha para poner el 1-1. Apenas diez minutos después, el choque se le complicó aún más al Getafe con la expulsión de Zaid Romero tras ver su segunda tarjeta amarilla por una dura falta en campo contrario.

Con un hombre más sobre el césped y la posterior retirada por lesión del goleador local Satriano, el conjunto gallego volcó el juego hacia la portería de David Soria, acaparando hasta un 70 por ciento de la posesión del balón y generando hasta 16 remates totales. Los ingresos de Couhaib Driouech y Borja Iglesias dieron aire al ataque vigués, disponiendo el 'Panda' de una clarísima ocasión en el minuto 89 con un remate a quemarropa que se marchó desviado por muy poco.

Pese al asedio final de los pupilos de Claudio Giráldez y los cinco minutos de tiempo añadido, el conjunto de José Bordalás tiró de oficio y firmeza defensiva para resistir en inferioridad numérica y certificar un reparto de puntos que deja al Getafe sumando un punto de mérito en su feudo y al Celta con la sensación de haber dejado escapar la victoria.