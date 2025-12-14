La Real Sociedad destituye a Sergio Francisco y Jon Ansotegi toma el mando de manera provisional

Sergio Francisco con la Real Sociedad - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Sergio Francisco ha sido destituido este domingo como entrenador de la Real Sociedad después de que el equipo haya perdido sus tres últimos partidos de LaLiga EA Sports y se haya quedado solo un punto por encima del descenso, y el actual técnico del filial, Jon Ansotegi, tomará las riendas del conjunto 'txuri urdin' de manera provisional.

"La Real Sociedad ha decidido, con efecto a partir del día de hoy, cesar en sus funciones a Sergio Francisco, quien no continuará al frente del primer equipo. El segundo entrenador, Iosu Rivas, tampoco seguirá en su cargo", confirmó el club vasco este domingo en un comunicado.

El cuadro donostiarra cayó el viernes ante el Girona en el Reale Arena (1-2) y encajó su tercera derrota seguida en el campeonato doméstico, donde ahora marcha decimoquinto con 16 puntos, solo uno más que los que marcan la zona de descenso a LaLiga Hypermotion.

El de Irún tomó los mandos del equipo esta temporada, dejando su cargo como entrenador del Sanse y recogiendo el testigo de Imanol Alguacil. Sin embargo, la Real no ha conseguido estabilizarse en la zona alta de la tabla y ha cosechado cuatro victorias, cuatro empates y ocho derrotas en lo que va de campeonato liguero.

"El club 'txuri urdin' quiere reconocer la profesionalidad, el esfuerzo y el compromiso mostrados por Sergio Francisco, tanto en el tiempo que ha dirigido al primer equipo como en los años que ha pertenecido a nuestro club", manifestó la entidad gipuzcoana, que le desea "lo mejor para su futuro personal y profesional".

También destacó su paso por la cantera, en la que ha estado más de once años como entrenador. "Ha sido una pieza clave en la última etapa de formación de nuestros canteranos. Además de los ascensos logrados, tanto con el C como con el Sanse, muchos de los futbolistas que están y estarán en el primer equipo han pasado por sus manos en ese camino", subrayó.

Por otra parte, la Real Sociedad confirmó que el actual entrenador del Sanse, Jon Ansotegi, será el encargado de dirigir de manera provisional al equipo en los dos encuentros que restan antes del parón navideño. Además, el exfutbolista 'txuri urdin' Imanol Agirretxe será el segundo entrenador.