Real Sociedad - Girona: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad recibe este viernes en Anoeta al Girona, en la jornada 16 de LaLiga EA Sports, un partido en el que los donostiarras quieren reencontrarse con el triunfo en Liga después de dos derrotas, ante un conjunto gironí que necesita sumar los tres puntos si quiere tener opciones de acabar la jornada fuera de los puestos de descenso.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Soler, Gorrotxa; Kubo, Brais Méndez, Barrenetxea; y Guedes.

Girona: Gazzaniga; Arnau, Reis, Blind, Álex Moreno; Ounahi, Witsel, Iván Martín; Tsygankov, Vanat y Bryan Gil.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Real Sociedad y Girona de la jornada 16 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el viernes 12 de diciembre a las 21.00 horas en Anoeta.

DÓNDE VER

El duelo entre los 'txuri urdin' y los gironís se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.