La Real Sociedad visita el Tartiere y el Girona recibe al Sevilla con prematuras urgencias

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Oviedo recibirá este sábado (19.00 horas) en el Estadio Carlos Tartiere a la Real Sociedad en una jornada 3 de LaLiga EA Sports donde el Girona FC, necesitado de puntos y buenas sensaciones, vuelve a Montilivi (19.30) para enfrentarse al Sevilla FC, en situación similar tras no haber sumado ningún punto en los dos primeros partidos.

El Oviedo no está teniendo un regreso plácido a la élite del fútbol español. Los de Veljko Paunovic empezaron bien en el Estadio de La Cerámica, pero tras el penalti fallado por Salomón Rondón y la expulsión de Alberto Reina, el equipo asturiano acabó sucumbiendo ante la superioridad del Villarreal, y también fue goleado en la segunda jornada por el Real Madrid. Con la necesidad de sumar puntos cuanto antes, este sábado reciben a la Real Sociedad en su feudo.

El entrenador serbio recupera al mencionado Reina, tras cumplir sanción en la segunda jornada, por lo que se espera que vuelva a un centro del campo en el que podría seguir el recién llegado Leander Dendoncker. Además, se espera la vuelta a la titularidad del extremo francés Haissem Hassan y el argentino Santiago Colombatto, indiscutible en segunda división el año pasado, ya ha completado las últimas sesiones de entrenamiento y podría tener minutos otra vez.

Su rival en el Tartiere será la Real Sociedad, que empezó perdiendo en sus dos primeras jornadas, pero supo reponerse para acabar sacando un punto de Mestalla y otro en casa ante el Espanyol. El entrenador Sergio Francisco está empezando a implantar su sello y, de momento, parece haber recuperado para la causa al islandés Orri Óskarsson, que con su gol del empate contra los espanyolistas el pasado domingo volvió a ver portería con el conjunto donostiarra medio año después.

Para esta jornada 3, la Real ya no contará con el centrocampista Urko González, traspasado al Espanyol. Se esperan cambios en la alineación del técnico de Irún, ya que la primera parte frenta a los pericos fue bastante mala y obligó al equipo a empatar dos goles en la segunda, con una participación notable del mencionado Óskarsson y del mediocampista Jon Gorrotxategi, que podrían ser de la partida en la capital asturiana.

Los carbayones ganaron en casa a la Real durante su última temporada en Primera División, en el año 2000, aunque desde entonces se han enfrentado cuatro veces (el duelo de la segunda vuelta de dicha temporada y tres veces en Copa del Rey) y el conjunto vasco ganó tres y empató la otra. Paunovic, por tanto, tiene ante sí el reto de repetir el resultado de la última visita 'txur-urdin' a suelo ovetense en Liga.

Además, Girona y Sevilla se verán las caras en Montilivi para un duelo entre necesitados porque lucen sendos ceros en la tabla. El equipo catalán es el más goleado del campeonato, con ocho goles encajados, y Míchel Sánchez busca asentar los conceptos que reduzcan los errores y por tanto ser más competitivos; pero no lo tendrá fácil, ya que ha perdido al central checo Ladislav Krejcí, traspasado al Wolverhampton.

Además, serán baja Abel Ruiz, Donny van de Beek, Yangel Herrera y Juan Carlos por lesión, junto a un Bojan Miovski que quiere aclarar su futuro. El entrenador madrileño tiene la duda de Viktor Tsygankov, que no ha entrenado este viernes por molestias. La noticia positiva es la vuelta de Paulo Gazzaniga tras cumplir sanción ante el Villarreal.

El Sevilla, por su parte, también llega apretado por la necesidad. El equipo de Matías Almeyda transmitió buenas sensaciones en su debut en San Mamés, aunque terminó perdiendo, al igual que el lunes en la visita del Getafe al Sánchez-Pizjuán. La cita de Montilivi se perfila como un buen escenario para apuntarse las primeras unidades al casillero, aunque también cuenta con una gran cantidad de bajas para el duelo.

Adnan Januzaj, Akor Adams, Joan Jordán, Djibril Sow, Dodi Lukébakio y Ramón Martínez no estarán disponibles para el técnico argentino. Las novedades para el club hispalense son el portero griego Odysseas Vlachodimos, el centrocampista Alfon González y el lateral zurdo Gabriel Suazo, que han entrado en la convocatoria y podrán debutar este sábado.

El Sevilla se le ha dado especialmente bien al conjunto gerundense en los últimos tiempos. Si bien la última visita a Montilivi se saldó con victoria hispalense (1-2 el curso 2024/25), el equipo catalán llevaba seis victorias seguidas contra los sevillistas. Almeyda busca repetir el resultado del duelo jugado en enero, pero no estará ninguno de los goleadores (Saúl Ñíguez se fue al Flamengo y Lukébakio está lesionado).

--HORARIOS DEL SÁBADO EN LA JORNADA 3 DE LALIGA EA SPORTS:

Alavés - Atlético de Madrid. García Verdura (C. Catalán) 17.00.

Real Oviedo - Real Sociedad. Cordero Vega (C. Cántabro) 19.00.

Girona FC - Sevilla FC. Ortiz Arias (C. Madrileño) 19.30.

Real Madrid - RCD Mallorca. Sánchez Martínez (C. Murciano) 21.30.