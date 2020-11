La recuperación de Maradona "asombra" a sus médicos

El '10' evoluciona de manera favorable y supera las 24 horas más críticas tras la operación

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, se recupera favorablemente de su operación por un hematoma en el cerebro y un día después "asombra la recuperación", según confesó su médico personal, Leopoldo Luque, desde la clínica en Buenos Aires.

El '10' completó su primer día tras la operación con buenas noticias para los médicos, ya que se encuentra "de buen humor" y dando los pasos adecuados. "Está mucho más conectado. De muy buen humor, la recuperación nos asombra, pero hay que ser cauto", dijo ante los medios en la puerta de la Clínica Olivos.

"La recuperación es buenísima, optimista para nosotros", reiteró. Maradona acudió ya el lunes a la clínica para una amplia revisión, cuando le detectaron el coagulo, después de un bajón de salud los últimos días que ya se dejó entrever el día de su 60 cumpleaños el pasado viernes, cuando apenas podía caminar solo en el homenaje que recibió el actual técnico de Gimnasia y Esgrima.

Por otro lado, el médico del Pelusa sí apuntó que es pronto para saber cuándo abandonará la clínica. "No discutimos todavía qué sería lo mejor. Trato de verlo día a día, hay cosas que hay que esperar que siga mejorando, todavía no está al 100%, es muy pronto. Las complicaciones surgen muy pronto, las primeras 24 horas son las críticas, eso no sucedió y estamos contentos", apuntó.