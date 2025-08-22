Renato Veiga firma por el Villarreal hasta 2032

Archivo - El central Renato Veiga, en un partido con la selección de Portugal. - Christian Charisius/dpa - Archivo

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El central portugués Renato Veiga se convirtió este viernes en nuevo futbolista del Villarreal FC, club con el que forma un nuevo contrato para las próximas siete temporadas hasta junio de 2032, tras el acuerdo alcanzado por el club 'groguet' con el Chelsea FC, según un comunicado.

"El Villarreal CF y el Chelsea FC han alcanzado un acuerdo de traspaso por Renato Veiga, que jugará de groguet durante las próximas siete temporadas, hasta junio de 2032", anunció el conjunto castellonense en su página web.

El Villarreal incorpora a "un magnífico defensa central zurdo" de 22 años, "gran talla y buen pie" que "destaca por su poderío físico, su dominio en los duelos individuales y su fantástico golpeo de balón". Además, el luso puede actuar en ambos perfiles del eje de la zaga, lateral izquierdo e incluso como centrocampista. "Un auténtico defensa de Champions", destacó el club.

El defensa luso de origen caboverdiano, formado en las categorías inferiores del Sporting CP, ha defendido los colores de la Juventus FC, el Chelsea FC, el FC Basel y el FC Augsburg. Además, es internacional con la selección de Portugal, con la que se proclamó recientemente campeón de la Liga de Naciones ante España.

El conjunto entrenado por Marcelino García Toral incorpora a un central que sonó para otros equipos como Atlético de Madrid o Juventus, realizando un gran esfuerzo económico que podría rondar los 30 millones de euros. Podría entrar en la convocatoria para recibir al Girona FC este domingo, en un eje de la zaga que cuenta ya Rafa Marín, Juan Foyth y con los lesionados Logan Costa y Willy Kambwala.