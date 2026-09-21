El renovado Barça defiende trono y el Real Madrid busca romper su techo en la Champions Femenina

Archivo - El FC Barcelona Femení celebra la conquista de la Liga de Campeones 2026 - Alexandra Fechete / Zuma Press / Europa Press / Co

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona y el Real Madrid serán los dos representantes de la Liga F Moeve que competirán en la temporada 2026-2027 de la Liga de Campeones Femenina que arranca este martes, con las blaugranas defendiendo trono y como rival a batir pese a su renovación, y con las madridistas intentando romper su techo en la competición y con un inicio bastante exigente y clave.

El pasado 23 de mayo, en Oslo, el conjunto catalán levantó su cuarta Champions en seis temporadas al golear 4-0 en la final al Olympique Lyonesses francés y confirmarse como el actual gran dominador del torneo en los últimos años. Desde la campaña 2020-2021, el equipo 'culer' siempre ha jugado la final y ahora tendrá de nuevo el objetivo de estar en Varsovia en mayo de 2027, curiosamente con la fecha todavía sin confirmar entre el 28 y el 30 de ese mes.

Para llegar allí, el equipo que entrena Pere Romeu tendrá sus 'enemigos' de siempre en una edición que repite el formato del año pasado con fase de liga desde esta semana hasta el 16 de diciembre, con los 'playoffs' en febrero, los cuartos de final en marzo y las semifinales en abril. Un recorrido en el que primer objetivo para el Barça será el de acabar en el siempre caro 'Top 4' y pasar directamente a la antepenúltima ronda.

La primera parte no se antoja demasiado complicado para el actual campeón, que examinará en Europa la renovación que ha tenido que acometer tras la marcha de figuras claves en su era dominadora como Alexia Putellas y Mapi León, con las que no se cruzará porque su equipo actual, el London City Lionesses inglés no está clasificado, además de Ona Batlle y Salma Paralluelo, que han recalado en el Arsenal FC inglés o el Olympique, serios aspirantes junto al Manchester City, el Chelsea FC o el Bayern Múnich.

Con todo, mantiene buena parte del bloque con el gran núcleo español con Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Cata Coll, Irene Paredes, Vicky López o Claudia Pina, la goleadora Ewa Pajor o la extremo Caroline Graham Hansen, junto a refuerzos como la brasileña Kerolin o la neerlandesa Renee van Asten.

Precisamente, el Arsenal, verdugo en la final de 2025 y donde además de Batlle sigue Mariona Caldentey y también está Misa Rodríguez, será su principal rival en la liguilla, aunque tendrá la ventaja de recibirlo en su estadio y después de iniciar este miércoles la Champions ante el Paris FC francés, la AS Roma italiana y el HB Koege danés, frente a los que sería una sorpresa que no sacase los nueve puntos.

Luego le tocará el Servette suizo y como cierre, y quizá ya con los deberes hechos y entre los cuatro primeros, una exigente visita a otro candidato a llegar lejos como el FC Bayern Múnich que entrena el español José Barcala y que le compitió el año pasado en las semifinales del torneo con figuras como Pernille Harder y Klara Bühl, además de Edna Imade.

EL REAL MADRID NO SE PUEDE DESPISTAR

El camino no se antoja excesivamente complicado para el actual campeón, todo lo contrario que para el otro equipo español de una Liga F Moeve que pierde un representante respecto a la pasada temporada cuando estuvo el Atlético de Madrid ya que la Real Sociedad no pudo superar la última previa ante el poderoso Chelsea FC inglés.

Y es que el Real Madrid no tuvo mucha suerte ni en el sorteo ni en el calendario que tendrá que afrontar, que le exigirá mucho desde el inicio para no tener urgencias en los últimos partidos sobre un equipo que también se ha renovado mucho con la llegada de Felicia Schröder, Elisa Senss, Lineth Beerensteyn, Ariana Caruso o Andreia Jacinto con las que espera dar ese salto competitivo junto a Linda Caicedo.

El conjunto madridista estará por sexta campaña consecutiva en una Champions donde los dos últimos años ha alcanzado los cuartos de final, cayendo precisamente ante los posteriores campeones, el Arsenal FC y el FC Barcelona, este último por un global de 12-2. El año pasado su destino podría haber sido mejor tras una óptima liguilla, pero dejó escapar el 'Top 4' en la última jornada y a partir de ahí se condenó a un cruce con el Barça donde apenas pudo competir.

Ahora, estar entre las cuatro primeras es muy ambicioso porque tendrá que medirse en su fase de liga a dos aspirantes como el Manchester City inglés, actual campeón de la Premier y con una plantilla potente donde destacan Khadija Shaw, Lauren Hemp o Alex Greenwood, y el Bayern. Además, a ambos les visitará de forma consecutiva en la segunda y tercera jornadas, justo después de abrir este martes en el Estadio Alfredo di Stéfano ante otro rival de entidad aunque algo venido a menos como el PSG francés de Olga Carmona y al que ya ganó el año pasado.

Después, el cierre también será desafiante con duelos seguidos en casa ante un viejo conocido como el Paris FC y ante el Inter, verdugo de Wolfsburgo alemán y donde militan las ex Ivana Andrés y Shei García, y punto final a domicilio ante la AS Roma, puntos que debe sumar si quiere buscar algo más que acabar entre las 12 mejores de un torneo.