La RFEF asegura que Tebas "intentó comprar a un trabajador y le incitó a cometer un delito"

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a través de su portavoz Javier Gómez Matallanas, ha asegurado este martes que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, "intentó comprar a un trabajador" de la Federación y "le incitó a cometer un delito" tras las querellas anunciadas por el máximo responsable de LaLiga al ser relacionado con las grabaciones publicadas de Luis Rubiales.

Para la RFEF, lo denunciado es "extremadamente grave", y ha insistido en que, según esa versión -ofrecida por 'OK Diario', "Tebas no solo intentó comprar a un trabajador de la RFEF, sino que también le incitó a cometer un delito y numerosas ilegalidades" en dicho encuentro. "No puede seguir ni un minuto al frente de la Liga", indica el portavoz federativo.

"Entrar en los servidores de la Federación es entrar en el corazón de la entidad y del fútbol español. Tebas quería tener así acceso a toda la información federativa entre la que hay emails y otra información confidencial, contratos sobre acuerdos de patrocinio, datos fiscales de clubes e incluso de licencias -la gran mayoría de las cuales pertenecen a menores que practican el fútbol federado-", insistió Matallanas.

"La sensibilidad de este asunto es máxima y a la RFEF le escandaliza que alguien, en una práctica incompatible con la ética empresarial y deportiva, sugiera a otro que se cometa un delito tan grave", sentenció Matallanas.

Por su parte, Miguel García Caba, vicesecretario general de la RFEF, asegura que Tebas le "ofreció un puesto de trabajo a cambio de información sensible y confidencial con el único fin de terminar con el presidente Luis Rubiales y su equipo".

"Por fortuna, la víctima de ese intento de compra de voluntades es un profesional que ha demostrado una capacidad de reacción, honradez y lealtad dignos de agradecer". García Caba, además de ocupar el mencionado cargo en la RFEF, es también miembro del Comité de Control, Disciplina y Ética de la UEFA.

Javier Gómez Matallanas indicó que "la honradez es un concepto que Tebas desconoce por completo, ya que a estas alturas es público y notorio que Javier Tebas se encuentra al frente de esta conspiración" contra Luis Rubiales y la RFEF.

Una operación que Matallanas afirma es "contra la Federación, y contra el conjunto del deporte español porque otro de sus objetivos es Alejandro Blanco, presidente del COE".

"También se trata de presionar al CSD por medio de las asociaciones satélites de la Liga con anuncios de querellas con el objetivo de que se abran expedientes al presidente de la RFEF sobre cuestiones baladíes y carentes de sustancia", dijo Matallanas, quien afirma que, "con ello, solo se pretende amedrentar al CSD, pero la verdad y la legalidad se están imponiendo". "La RFEF confía en la justicia", finaliza el portavoz de la Federación.