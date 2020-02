La RFEF aumenta en un 50 por ciento las ayudas al fútbol aficionado respecto al año pasado

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció este jueves que va a repartir cerca de 35 millones de euros entre los clubes de la Segunda B y de la Tercera División, "el mayor reparto de la historia del fútbol aficionado", gracias a la creación del programa 'Cantera de Valores', cuyo dinero procedente de la participación en competiciones europeas de los equipos españoles se unirá a lo que reciben de 'Impulso 23'.

"Este dinero que se recibe por participar en competiciones europeas por primera vez en la historia se va a repartir entre los clubes no profesionales y gracias a una propuesta firme desde esta RFEF. Somos la primera federación que reparte dinero para su cuarta división", celebró Luis Rubiales durante la reunión informativa con los clubes de Segunda B y Tercera División celebrada en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El dirigente apuntó que los "clubes dependientes o con filiales de Segunda B también van a tener derecho" a este dinero y mostró su deseo de que todos soliciten esta ayuda como ha sucedido con 'Impulso 23'. Además, los clubes de LaLiga Santander y de LaLiga SmartBank también recibirán parte de los 12,8 millones que destinará UEFA, 370.000 euros para los de Primera y 218.000 para los de Segunda, que deben ser destinado a la base. "Queremos pagar durante esta temporada, siempre que nos hemos comprometido lo hemos cumplido", aseveró.

En este sentido, Jorge Mowinckel, secretario de Organización Estratégica y Relaciones Internacionales de la RFEF, puntualizó que los clubes profesionales van a ver como la cantidad aumenta "ligeramente" y que el resto de más de tres millones de euros (3,2) serán para los tercera y cuarta división en lo que calificó como "una decisión histórica de UEFA".

Por su parte, José Ángel Peláez, presidente de la Federación Cántabra y de la Comisión de 2ªB y 3ª de la RFEF, se refirió a las ayudas que llegarán al fútbol aficionado gracias a los programas 'Impulso 23' y 'Cantera de Valores' y el dinero aportado por el ente.

Así, para los 59 de la Segunda B que se han suscrito al primero, habrá que repartirá más de 10,5 millones, "con 131.140 euros para el que menos y 291.410 para el que más", mientras que para los 337 de Tercera habrá casi 16 millones, "con 43.900 para el que menos y 105.000 para el que más".

RUBIALES: "DE LA COPA VÍA REAL DECRETO SÓLO LLEGAN 1,5 MILLONES"

"Si añadimos lo 'Cantera con Valores', el que menos de 2ª B recibirá 146.000 euros, y el que menos de 3ª, 50.500. Esto es un aumento del 50 por ciento de lo recibido el año anterior y con la dificultad añadida de que este año dejamos de recibir 14 millones por no tener la encomienda de la Copa del Rey, y pese a ello se ha logrado el mayor reparto de la historia del fútbol aficionado", añadió Peláez.

Así, entre los dos programas, el fútbol aficionado tendría una ayuda de casi 30 millones de euros (29.865.862 euros), que ascendería a cerca de 35 millones si se cuentan "las ayudas extraordinarias" de la RFEF como los fondos de garantía salarial, los desplazamientos extra insulares o el material deportivo. "Esos 35 millones llegan a 44 si se cuentan los nueve que os adelantamos a muchos de vosotros por la Seguridad Social", recalcó Luis Rubiales.

"Y de eso, 1,5 millones de euros vienen de la Copa del Rey vía Real Decreto, el resto es de la federación. Lo digo porque en la confusión alguna gente ha tratado de trasladar que era todo dinero de ahí", aclaró el dirigente. "Se ha querido meter miedo por parte de alguien, pero no se ha querido dejar a nadie fuera. Que se sepa que di mi palabra que el 28 de febrero el dinero saldría de la RFEF y nosotros cumplimos siempre con nuestra palabra", aseveró.

Este respondió a algunas cuestiones de algunos clubes como el Marino de Las Palmas que pedía que se premiase más a los que tenían "más equipos de la base". El presidente de la RFEF advirtió que el dinero de UEFA era "con unas directrices e igualdad en cuanto al retorno", aunque reconoció que en ese caso podría haber "una pequeña injusticia". "Vamos a ver si existe la posibilidad de que esa cantidad sea progresiva", indicó.

Por su parte, desde la Gimnástica Segoviana también hubo la queja

con aquellos clubes que no lo hacen tan binen como ellos en el tema de la profesionalización y se lleven "la misma ayuda". "Lo que recibimos de 'Impulso 23' no nos compensa y otros que no pueden pagar la Seguridad Social usan ese dinero para fichar", lamentó. Rubiales recordó que todos tienen el "máximo cumplimiento" de tener todo en orden "mediante un plazo de 3 años" y que no pueden "exigir lo mismo" a aquellos que no cuentan con esa estructura.

Además, el mandatario señaló que han solicitado "cita formal" con los Ministerios de Hacienda y de Trabajo y Economía Social "para analizar todas las situaciones de los clubes, jugadores y árbitros porque de la 2ªB para abajo se merece un tipo fiscal diferente", mientras que volvió a insistir que la "competencia de horarios recae sobre quien recae" y que intentarán "luchar por un espacio" para el fútbol aficionado que no coincida con el profesional.